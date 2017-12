Ratas: kas RMK peakontor ikka peab asuma pealinna kallil pinnal

Mõnikord jääb sõnadest väheks. Kui sobivat emotsiooni ei leia isegi olemasolevate emotikonide seast, on võimalus need sümboolse tasu eest osta rahvusvaheliselt standarditeühingult Unicode Consortium, teatab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Venemaa järgmise presidendi nimi selgus 6. detsembril, kui Vladimir Putin teatas, et kandideerib taas riigijuhiks. Tuleva aasta valimised on lihtsalt vormistamise küsimus, sest rahva toetus Putinile on jäägitu, leiab ajakirjanik Peeter Kaldre.

"Valitsuskabinet andis riigihalduse ministrile ülesande, et ta räägiks läbi erinevate valdkondade ministritega. Mis puudutab RMK küsimust, siis võib ju vastu küsida, kas RMK peab asuma pealinnas? Kesklinnas ühes kõige väärtuslikumal ja hinnaliselt kallimal pinnal? Või võiks RMK asuda seal regioonis, kus tal igapäevaselt on kõige rohkem tööd?" küsis peaminister Ratas.

Peaminister Jüri Ratas ütles ERR-i raadiouudistele, et keskkontorite kolimine oli eelmisel nädalal valitsuskabinetis kõne all, kuid tema sõnul kiirustamisest rääkida küll ei saa.

Riigihalduse minister Jaak Aab saatis ministritele kirja, et jaanuari keskpaigaks tuleb esitada tegevuskava, kuidas viia Tallinnast välja 13 riigiameti keskkontor, kuid ametite juhtidele tuli see väidetavalt üllatusena, sest varem on räägitud vaid nende osalisest kolimisest.

