Raul Rebane: PBK-st saadete ostmine on olemuslikult vale

Rebane tutvustas Postimehes Ukraina Kriisikommunikatsiooni Keskuse teadlaste poolt tehtud uuringut, milles analüüsiti Venemaa tähtsamate telekanalite PBK, RTR-i ja NTV uudiste ja poliitikasaateid aastatel 2014 ja 2017. Uuringus jõuti järeldusele, et 83 protsenti teisi riike puudutavatest lugudest on Vene meedias negatiivsed, Eesti puhul oli vastav näitaja 82.

"Uuring annab tugevad argumendid, et lõpetada kaua vindunud rumalus, et Tallinn ostab eetriaegu PBK-lt. /.../ Argument, et sinna ostetavate saadete sisu ei ole ju Eestile ohtlik, on olemuslikult vale. Sama tähtis kui tekst, on kontekst, kuhu see tekst satub," kirjutas Rebane.

Pärast kohalike omavalitsuste valimisi esines Tallinnas rekordilise häältesaagi saanud Mihhail Kõlvart ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", kus ajakirjanik Ainar Ruussaar küsis, kas Tallinna peaks maksumaksja raha panema PBK-sse ja et kas selle telekanali ideoloogia ei tekita küsimusi

Kõlvart vastas, et peab küll, sest PBK auditoorium on lihtsalt suurem.

"Kes on õige inimene, kes hindab ühe või teise ideoloogia sobivust või mitte. Selleks peaks looma tsensuuri. Hinnangu peab andma ikka televaataja," nentis Kõlvart.