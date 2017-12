Teisipäeval leidis Austrias asuvas gaasiterminalis aset võimas plahvatus ning meedia teatel sai seetõttu vigastada kuni 60 inimest. Samuti on teatatud ühe inimese hukkumisest. Täpsemad asjaolud juhtunu kohta on alles selgitamisel.

Plahvatus toimus Viinist idas asuvas Baumgarteni gaasiterminalis, mis on riigis maagaasitorude peamiseks ühenduskohaksm, vahendasid AFP ja The Local.

Plahvatusele järgnes põleng. "Olukord on kontrolli all, kuid esialgsetel andmetel on mitmeid inimesi viga saanud," selgitas politsei pressiesindaja Edmund Tragschitz.

Ajaleht Kronen-Zeitung teatas esialgu, et vigastatuid on kuni 60 ning et sündmuskohal on hulgaliselt tuletõrje- ja kiirabibrigaade.

Tragschitz täpsustas, et üks inimene on raskelt vigastatud ja umbes 60 inimest sai kergemaid vigastusi.

Hiljem aga teatas Punase Risti pressiesindaja Sonja Kellner, et üks inimene hukkus ja et vigastatuid on 18.

Plahvatuse põhjus pole hetkel veel teada.

Slovakkia piiri lähistel asuva Baumgarteni näol on tegu Austria peamise gaasiterminaliga, kuhu jõuavad Venemaalt, Norrast ja mujalt maagaasi tarnivad torujuhtmed. Aastas läbib terminali umbes 40 miljardit kuupmeetrit maagaasi.

