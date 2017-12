Otse kell 16.30: Ilvesele antakse üle küberturvalisuse maailmaliidri auhind

Boston Global Forumi eestvedaja, kuberner Michael Dukakis ütles Ilvesele antavat auhinda kommenteerides, et jõupingutus, mida Ilves on teinud nii oma ametiajal kui pärast presidentuuri lõppemist selle nimel, et muuta mitte üksnes Eesti, vaid kogu maailm kübervallas turvalisemaks, on märkimisväärne.

“Tema presidentuuri jooksul tõusis Eesti kübervaldkonna liidrite hulka. Alates 2007. aastast, mil Eesti seisis silmitsi esimese ulatusliku küberrünnakuga, on president Ilves võtnud nii Eestis kui Euroopas liidrirolli, kaitsmaks ühiskondi küberrünnakute eest ning laiendamaks riikide digitaalset võimekust.”

Presidendiametist lahkumise järel on Toomas Hendrik Ilves Stanfordi ülikooli Hooveri instituudis töötades keskendunud riikide digitaalsetele arengutele ning sellega kaasnevatele ohtudele, muu hulgas demokraatlike riikide valimisi ohustavatele küberrünnakutele.

2015. aastal said maailmaliidri auhinna Saksamaa kantsler Angela Merkel ja Jaapani peaminister Shinzo Abe, ning 2016. aastal toonane ÜRO peasekretär Ban Ki-moon.