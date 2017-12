Pevkur tõstaks tulumaksureformi lihtsustamise nimel makse

Vikerraadio küsis esmaspäeval Pevkuri käest muu hulgas, kas Reformierakond jätaks võimule tulles madalapalgalistele tulumaksureformi hüved ehk 64 eurot täiendavalt kuus alles.

"Kui võtta tulumaksuvaba miinimum, siis seda ei ole ilmselt võimalik tagasi pöörata, see inimestele jääb. Küll tuleks ära kaotada need tuhanded astmed ja keerukus. Oleks mõistlik rääkida, et 500 on tulumaksuvaba ja sealt edasi on kõigile ühetaoline tulumaksumäär," vastas Pevkur.

Pevkuri sõnul ei tähendaks see tingimata 20-protsendilise tulumaksumäära tõstmist, et katta eelarvesse tekkiv puudujääk.

"Tuleb vaadata, mis rahandusnäitajad on. Maksuvalikuid on teisigi. On võimalik tarbimismaksude pealt vaadata, mis oleks õiglasem, rääkida käibemaksu korrigeerimisest," loetles ta võimalikke katteallikaid.

Teisipäeval reageeris Pevkuri ideele Keskerakonna aseesimees Kadri Simson, kes teatas, et Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri idee tõsta käibemaksu selleks, et kaotada tulumaksuvaba miinimumi astmed, tähendab enam teenivate toetamist madala ja keskmist palka teenivate inimeste arvelt.

„Tulumaksuvaba miinimum 500 eurot kõigile tähendaks, et näiteks 2100 eurot teenivale inimesele teeks Reformierakond igas kuus 100-eurose kingituse madalamat palka teenivate inimeste arvelt,“ rõhutas Simson.

Tänase võimuliidu tulumaksureform näeb ette, et järgmisel aastal tuleks 2100-eurose ja rohkema sissetuleku puhul maksta 36 eurot tänasest enam.