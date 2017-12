Amnesty: EL-i valitsused on Liibüa migrantide piinamises kaassüüdlased

Migratsiooni peatada üritades toetab EL aktiivselt inimeste süstemaatilist kuritarvitamist ja ärakasutamist Liibüa rannikualadel. EL-i raha läheb mässuliste ja inimkaubitsejatega koostööd tegevatele võimudele, leiab Amnesty BBC teatel.

EL on varustanud Liibüa rannavalvet laevadega ning neid koolitanud ja rahastanud. Amnesty hinnangul teeb aga rannavalve koostööd kuritegelike jõukude ja inimkaubitsejatega, kes on korda saatnud hulganisti kuritegusid ja seda EL-i ametnike teadmisel.

Amnesty väidab, et Euroopa püüd migratsiooni tõkestada on viinud migrantide meelevaldse, massilise ja määramatu tähtajaga kinnipidamiseni. Liibüa rannavalve tabatud migrandid saadetakse kinnipidamiskeskustesse, mida juhib Liibüa illegaalse migratsiooniga võitlemise peadirektoraat (DCIM).

Inimõiguslaste andmetel on praegu neis ülerahvastatud keskustes umbes 20 000 inimest ja Amnestyle on tunnistatud, et kinnipeetuid on piinatud, sunnitööle saadetud ja ka tapetud.

"Euroopa valitsused ei ole nende kuritegudega täiesti kursis olnud, kuid mereületust aktiivselt takistavaid ja Liibüas inimesi kinni pidavaid Liibüa võime aktiivselt toetades on nad nende kuritegude kaassüüdlased," ütles Amnesty Europe'i direktor John Dalhuisen.

Amnesty teatel on neil piisavalt tõendeid, et EL-i valitsused kohtusse kaevata.

Pärast seda, kui Liibüa pikaajaline valitseja Muammar Gaddafi 2011. aastal võimult tõugati, on Liibüa langenud seadusetusesse, kus erinevad relvastatud rühmitused võimu nimel võitlevad.