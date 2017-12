Eesti kaitsevägi sai Ameerika Ühendriikidelt Javelini rakette.

Mõnikord jääb sõnadest väheks. Kui sobivat emotsiooni ei leia isegi olemasolevate emotikonide seast, on võimalus need sümboolse tasu eest osta rahvusvaheliselt standarditeühingult Unicode Consortium, teatab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Eesti õpilaste teadmised ühiskonna ja kodanikurollide kohta on paranenud, kuid eesti ja vene õppekeelega noorte hulgas on siin väga suured erinevused. Näiteks poliitilise aktiivsuse osas on vene õppekeelega noored aktiivsemad kui eesti teismelised.

Kas lastega jalgsi poes käimine on kangelastegu või normaalsus? Millal on okei osta laps ära magusaga? Kui sujuvalt toimub vahetus emapuhkuselt isapuhkusele? ERR palus kahel lapsepuhkusel oleval Tartu ja Tallinna isal pidada päevikut ja arutleda isapuhkuse teemal.

Süsteem on Ameerika Ühendriikide ja paljude teiste riikide relvastuses alates 1990. aastate keskpaigast ning neid on edukalt kasutatud nii 2003. aasta Iraagi sõjas soomusmasinate vastu kui ka hiljem Afganistani mässuliste vastases võitluses.

Javelin on nn "lase ja unusta" tankitõrjesüsteem, millel on võimsam lõhkepea ning mida saab vajadusel lasta ka suletud ruumidest.

"Block-1 tüüpi rakettidel on esimese põlvkonna laskemoonaga võrreldes edasiarendatud mootor, samuti on arendatud raketi tarkvara ning suurendatud lõhkepea võimsust, mis tagab raketi kiirema lennu ja suurema purustusjõu," ütles kaitseväe pearelvur major Risto Pärtel.

Seekordse tarnega jõudsid Eestisse otse tootjatehasest uuemad Javelin Block-1 tüüpi raketid, mis on oma eelkäijast suurema kiiruse ja purustusjõuga. Varasemalt on sama programmi raames Eestisse jõudnud Block-0 tüüpi laskemoona.

