Indrek Kiisler: "Teisipäevases Postimehes viitab Raul Rebane uuringule, milles vaadeldi Vene meedia käsitlust Euroopa Liidust ja idapartnerlusest. Rebane teeb järelduse, et Vene kanalitest reklaami ja saateid osta ei tohi. Mis ikkagi õigustab Tallinna linna ja riigiasutuste reklaamiaja ostmist nendest kanalitest?"

Jüri Ratas: "Ma arvan, et see on seotud eeskätt sellega, et nähakse - kui jutt on ma arvan Pervõi Baltiski Kanalist või siis PBK-st -, et küsimus on selles, et need Eestis elavad emakeelt vene keelena kõnelevad isikud, missugust kanalit nad kõige rohkem vaatavad, missuguseid uudiseid vaatavad. Minu teada PBK teeb eraldi uudiseid Eesti kohta. Kui ma vaatan vabariigi valitsuse pressikonverentse, siis erinevate peaministrite, erinevate valitsuste ajal on PBK seal käinud. Käinud seal üsna usinasti ja aktiivselt ja kajastanud neid uudiseid, mida Eesti valitsus ja mida Eestis tehakse. Ja ma ei jälgi PBK-s tõesti neid uudiseid, mis on seotud Vene föderatsiooniga, aga need ajakirjanikud, kes annavad edasi Eestis toimuvat, teevad seda kindlasti aktiivselt."

Kiisler: "Raul Rebane ütleb, et kui nende argumentidega, mida te praegu välja tõite, siis Tallinnas elab tuhandeid soomlasi, siis miks Tallinna linnavalitsus ei osta Soome televisioonist endale eetriaega?"

Ratas: "No siis te peaksite helistama Tallinna linnavalitsusse. Jüri Ratas ei tööta Tallinna linnavalitsuses. Aga see, et me riigi tasandil püüame uudiseid anda välja eesti keeles, inglise keeles ja ka vene keeles, see vastab tõele. See, et Soome, meie lähedane partner, et me teeksime siin paremat koostööd ka ajakirjanduse ja uudiste ja ütleme meediumi leviku alal. Seda me ju näeme, et nii mõnelgi väljaandel on kas siis erikorrespondendid või üsna usinasti käiakse ühes või teises riigis, kas siis Soomes või Eestis uudiseid kajastamas."