Ehkki Tallinna ja Tartu vahel sõidab täna rohkem busse kui kunagi varem, on bussifirmad kindlad, et vaatamata karmistunud konkurentsile tühje busse liinidel ei näe ning pigem tuleb auto bussisõidu vastu vahetanud reisijaid juurdegi.

Kui 2014. aasta jaanuaris sõitis Tartust Tallinna ühe argipäeva jooksul 33 bussi, siis täna saab reisija valida 57 bussi vahel. Suurema muutuse tõi turule novembri alguses turule AS Go Bus. Mõlemal suunal pandi sõitma 15 bussi. Go Busi arendusjuhi Kaur Sarve sõnul on neil seni hästi läinud.

"Täituvus on esimese kuu kohta juba päris kena. Parimad tulemused on reedeti ja pühapäeviti ning nagu arvata oli, siis sada protsenti. Teistel päevadel on täituvus poole kandis. Teisalt on november ka selline vaiksem kuu. Eks me detsembris näe, mis on tulemas ja kuidas inimeste liikumine pihta hakkab," ütles Kaur Sarv.

Selleks, et bussiveod ettevõttele ka raha sisse hakkaks tooma, peaks busside keskmine täituvus olema üle poole. Päris selleni pole Go-buss veel jõudnud.

"Hetkel oleme sellega arvestanud, et see võtab aega. Tuleme ju sellele liinile põhjalikult ja täis vormis esimest korda. Seetõttu on ka ajaline varu sinna sisse arvestatud," märkis Sarv.

Ehkki Tallinna ja Tartu vahel sõidavad ka mõned väiksemad tegijad, algavad või lõppevad nende sõidud pigem kaugemal Lõuna-Eestis. Nii et sisuliselt tuli Go Bus turule, mida enne valitses AS Motors Grupp oma kaubamärkide Lux Expressi ja Simpel Expressiga.

Nende turuosa Lux Expressi teatel vähenenud ei ole ning detsembri alguses pani ettevõte liinile veel busse juurdegi. Lisaks sõidab täna Tartust Tallinna poole veel üheksa rongi. AS Lux Expressi juhatuse esimees Andrus Treier ütleb, et turg peaks selginema lähikuudel.

"Meie bussid on ka välja müüdud, mis on meie jaoks selline murekoht. Arvan küll, et siin ruumi on ja niipea selliseid täitsa tühje busse ei näe. Inimesed on autodest meelitatud bussidesse ja ma usun, et Lux Expressil on siin oma suur roll," sõnas Treier.

Rongide kasuks räägib kiirem sõiduaeg, aga Lux Express ja Go Bus konkureerivad peamiselt mugavuses ja hinnas.