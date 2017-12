"Maailmapanga kontsern ei finantseeri pärast 2019. aastat enam nafta ja gaasi maardlate uurimist ega kaevandamist," teatas organisatsioon Pariisis toimunud kliimakohtumisel.

EL-i kliimavolinik kutsus USA-d liituma pöördega puhtamale energiale

Ülemaailme nihe puhtamate kütuste kasutamisele on "pöördumatu" ja sellega peaks ühinema ka USA valitsus, ütles teisipäeval Euroopa Liidu kliima- ja energiavolinik.

Miguel Arias Cañete ütles Pariisi kliimatippkohtumisel, et äärmuslikud ilmaolud USA-s on märk, et kliimamuutused "ei säästa kedagi".

"Võitlus kliimamuutuste vastu on globaalne väljakutse ja selles peab osalema kogu maailm," ütles Cañete vastuseks USA presidendi Donald Trumpi otsusele Pariisi kliimaleppest lahkuda.

EL peaks teatama kliimatippkohtumisel reast meetmetest investeeringute soodustamiseks puhtamasse energiasse.

Macron kutsus kliima kaitseks mobiliseeruma "palju jõulisemalt"

Prantsuse president Emmanuel Macron kutsus teisipäeval Pariisi kliimatippkohtumisel "palju jõulisematele" sammudele võitluses kliimamuutustega.

"Me oleme väga kaugel Pariisi kliimaleppe eesmärgist piirata temperatuuritõusu kahele kraadile Celsiuse järgi," ütles Macron usutluses ajalehele Le Monde.

"Ilma palju jõulisema mobilisatsioonita ning oma tootmis- ja arenguvahendeid muutmata me edu ei saavuta."

Pariisis avati rahvusvaheline kliimakohtumine

Maailma liidrid avasid teisipäeval Pariisis kliimakohtumise üleskutsega, et kogu üleilmne rahandussüsteem peaks liikuma kiiremini energia ja ettevõtluse suunas, mis kliimamuutusi ei halvendaks.

Fidži peaminister Frank Bainimarama ütles kohtumise avasõnas, et rikkad ja vaesed riigid on keskkonnaküsimustes "samas kanuus" ning rahalised lubadused peaksid kiiremini ja süsteemsemalt liikuma, et midagi oluliselt muuta.

Jaapani välisminister Taro Kono rõhutas oma sõnavõtus, et Jaapan investeerib kliimaseiresse ja vesinikenergiasse, kuid tunnistas, et teha saaks "rohkem ja paremini".

Prantsuse välisministri Jean-Yves Le Driani sõnul on tippkohtumise eesmärk muuta pingutused kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamisel "usaldusväärsemateks".

Tippkohtumise kaaskorraldajad on ÜRO, Maailmapank ja Prantsuse president Emmanuel Macron ning see toimub Pariisi kliimaleppe sõlmimise teisel aastapäeval.