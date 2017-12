"Alkoholireklaam televisioonis on viidud veel hilisemale ajale, mil näiteks lapsed seda näha ei saaks. Kogu see selline tegevus, mida sageli oleme tähele pannud, et alkoholi tarbimist kujutatakse lõõgastava ja meeldiva tegevusena: lokkavad viinamarjaaiad, lõbusad kenad naised, kes vaadis seda viinamarja puruks tallavad, või vahuselt keerutav õlu jne. Kõik sellised meeleolu loomised peaksid reklaamist olema välja võetud." (Jaanus Marrandi, SDE.)

"Kui me võtame ajaloos tagasi, täna on meil kodanikuühiskond hästi aktiivne ja me seda hindame kõrgelt, siis esimesed seltsid Eestis olid ikkagi ka karskusseltsid. Täna karskusseltsid on pigem sõimusõna." (Helmut Hallemaa, KE.)

"Sotsiaaldemokraatide ideoloogiasse kuulub riigi ja rahva juhtimine keeldude ja käskude kaudu, nagu ka see eelnõu. Sellega alavääristatakse rahvast, tema otsustusvõimet, tema vastupanuvõimet igasugustele kiusatustele – see tuleb rangelt seadustega paika panna, sest teie olete ju targemad kui rahvas." (Henn Põlluaas, EKRE.)

"Kas meil ka võiks – sellele ei saa muidugi nii äkki üle minna – hakata sellele mõtlema ja seadusandlust ette valmistama, et minna üle ka suuremates asulates ja linnades spetsialiseeritud alkoholikauplustele, et toiduainetepoest üldse alkohol välja viia ja spetsialiseeritud kauplustes alkoholiga kaubelda?" (Arno Sild, EKRE.)

"Tegelikult paneb mind imestama kõigi minu kolleegide selline väitlus, et me ei tohiks justkui tegelda keeldude ja käskudega. Kui vaadata seadusi üldplaanis, siis me võime ju konstateerida seda, et tegelikult iga seadus ju teatud asju keelab, teatud asju sätestab, reguleerib jne. Nii et me teeme seda tööd tegelikult iga päev kogu aeg ja see ongi meie ülesanne." (Inara Luigas, SDE.)

"Alkoholitarbimise piiramine noorte hulgas, salakaubavedu ja Läti on need teemad, millele tuleks rõhuasetus panna. Aga panna ettevõtjatele kohustusi, teadmata, milline on see positiivne mõju alkoholitarbimisele, see ei ole mõistlik. (Toomas Kivimägi, RE.)

"Üks konkreetne stsenaarium oli see, kus alkoholi müüakse leti taga. Leidsime ühiselt, et selline müügiviis on kõige parem. See piirab kõige enam emotsioonioste, kuna seda alkoholi tuleb küsida. Ja selline müük on lubatud niimoodi, et alkoholipudelid on müüja selja taga letil." (Erki Savisaar, KE.)

"Te kõik saate ju isiklikult aru, et kui teil on kodus alkoholivaru, siis ei ole midagi lähemat, kui minna diivani pealt sinna kappi või keldrisse ja võtta see välja. Ja kui keegi väidab, et see mõjub tervislikult ükskõik millisele Eesti inimesele, siis see on lihtsalt jabur jutt. (Urmas Kruuse,RE.)

"Ei ole võimalik seada eesmärke, et me midagi lõputult karmistame, sest siis me teeme ühel hetkel vea või läheme üle piiri, toimub murrang ja antud juhul on küsimus muidugi asenduskaupades ja asenduskanalites. Tuleb muu solk ja uimasti alkoholi asemele. Noorte alkoholi tarbimise vähenemise taga on kindlasti osa ka narkootikumidel." (Jürgen Ligi, RE.)

"Vabaerakond ei ole muidugi nii vaba, et ta arvaks, et alkoholipoliitika peab päriselt vaba olema, aga üksnes piirangute ja karistustega seda ühiskonda juhtida ei ole võimalik. " (Andres Herkel, Vabaerakond.)

"Oli karsklusliikumise esindaja, ma ei mäleta, mis ta täpne nimetus oli, ja see oli minu jaoks üllatus, kui ta siin uhkusega rääkis, olles ise 42-aastane, et ta on 42 aastat olnud kaine. Väga asjakohane. Kui seal räägiti sellest, kuidas alkohoolikutel on äärmiselt raske, kui nad näevad kuskil viinapudelit ja oi, nad elavad hirmsasti läbi. Ütlen ausalt siinkohal, ma ei ole 50 aastat aborti teinud ja seega ma võiksin järgmisel konverentsil rääkida abordi nendest tüsistustest." (Tarmo Kruusimäe, IRL.)

"Ma tsiteerin Anton Hansen Tammsaare "Tõe ja õiguse" teist osa. Hundipalu Tiit räägib viinast ja õllest talle linnast külla tulnud Indrekule. Ja Hundipalu Tiit ütleb nõnda: "Karskust ma küll ei kannata, sest ma tahan ometi pühade ajalgi jänu õlut juua, ja kui ma lauakirikust tulen, siis tahan vesise südame peale paraja käraka võtta. Ilma selleta ei või ma elada." Täna Hundipalu Tiitu alkoholipoliitika vastasena tsiteerida ei saa." (Toomas Jürgenstein, SDE.)

"Ma ise olen seda kogenud, et Eestis piinlik moment ei ole mitte see, kui sa võtad klaasi vastu ja jood ta tühjaks, vaid piinlik moment on see, et kui sa ütled, et tänan, ma ei joo. Siis hakkavad inimesed spekuleerima selle üle, kas sa oled haige või sa oled endine joodik. Ka mina olen mõned korrad joonud klaasikese ära lihtsalt selleks, et vältida jutte sellest, et mul on ampull jalas või et mul magu ja maks haige – mida iganes. Mul ei ole mitte midagi viga. Ma lihtsalt ei joo." (Valdo Randpere, RE.)

"Aitab kasvatus ja aitab võib-olla õigesti jooma õpetamine – kuidas juua nii, et see on mõõdukas, et see ei ole üleliia. Igasugune absoluutne keelamine tekitab vastureaktsiooni ja see elutarkus ei ole pärit mitte eelmisest sajandist, eelmisest või üle-eelmisest aastatuhandest, vaid see tarkus on kümneid ja sadu tuhandeid aastaid vana. Nii et minu ettepanek on: selleks, et saada paremaid tulemusi, ei pea mitte igale asjale punast risti peale tõmbama, vaid tuleb rääkida oma lastega, õpetada neid ja koolitada neid eluterves vaimus, et nad ei sirutaks oma kätt selle keelatud õuna järele veel isukamalt, kui see muidu on." (Laine Randjärv, RE.)

"Olen 68 aasta vanune ja elanud pika mitmekesise seiklusrikka elu, millest 22 aastat möödus pillimehena. Ja üks mu toonaseid kolleege ja praeguseid erakonnakaaslasi armastas sel ajal öelda, kui me napsi võtsime, et alkoholism on raske haigus, mis õnneks kulgeb lõbusalt /.../ Erinevalt paljudest targutajatest ma tean, millest ma räägin. Ma tean, kui ohtlik sõber on alkohol." (Mart Helme, EKRE.)

"Käisin nädalavahetusel Lätis. Mis te arvate? Kell kaheksa oli Alko1000 juba eestlasi paksult täis. Seesama, mida kõik teavad siin, tegelikult see joon, kus inimeste kodudes on alkoholikogused, mitte enam Lõuna-Eestis, mitte ainult Valgamaal, Tartumaal, vaid see läheneb juba Harjumaale." (Peeter Ernits, KE.)

"Mõõdukas vein söögi kõrvale ei ole kõige hullem, mõned ütlevad, et see on tervisele väga hea. " (Aivar Kokk, IRL.)