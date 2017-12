Möödunud nädalavahetusel andis tähelepanelik Kanepi jahiseltsi jahimees politseile teada Põlvamaal metsast leitud autost. Sõiduk pälvis jahimehe tähelepanu, kuna see oli nähtavalt mõnda aega ühe koha peal seisnud: masina juures ei olnud värskeid sõidujälgi näha. Auto juurde jõudnuna avastas ta, et masinas istub habetunud mees. Jahimehele tundus mehe olekust ja napisõnalisusest, et ta võib abi vajada.

Sündmuskohale saabunud patrull selgitas, et tegu on oktoobris Tartumaal kodust lahkunud mehega, keda aktiivselt taga otsiti. „Selgus, et mees lahkus kodust isiklikel põhjustel ja soovis mõnda aega omaette olla. Nii sõitis ta autoga raskesti ligipääsetavasse metsatukka, ostis söögipoolist külapoest ning soojendas küünaldega autot, kus ta ööbis,“ kirjeldas Kagu jaoskonna politseimajor Madis Soekarusk. Kiirabi kontrollis mehe tervisliku seisundi üle ja ta anti lähedaste hoole alla

Sel aastal on politseile laekunud 3744 abipalvet leidmaks inimest, kelle asukohta lähedastel endil pole õnnestunud kiirelt selgitada. Mõnedel juhtudel on samad inimesed korduvalt kadunud.