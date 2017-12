Palihapitiya liitus Facebooki meeskonnaga 2007. aastal ning sai ettevõtte asepresidendiks kasutajate kasvu valdkonnas, vahendas The Verge.

"Minu arvates me oleme loonud tööriistad, mis kisuvad lõhki ühiskonna sotsiaalset struktuuri," rääkis ta Stanfordi ärikoolis publikule ja soovitas inimestel teha sotsiaalmeediast paus.

Palihapitiya kriitika ei olnud suunatud ainult Facebooki, vaid laiemalt veebi ökosüsteemi vastu. Ta ütles, et sotsiaalmeedia loodud suhtlusvormid, näiteks erinevad emotikonid, on hävitamas seda, kuidas ühiskond toimib.

"Pole inimlikku suhtlust, pole koostööd; valeinfo, ebatõde. Ja see ei ole ameeriklaste probleem, see ei ole seotud venelaste reklaamidega. See on globaalne probleem," sõnas ta.

Palihapitiya kirjeldas juhtumit Indias, kus WhatsAppis jagati võltssõnumeid inimröövidest ning see viis seitsme süütu inimese hukkamiseni.

"See on see, millega meil on tegu. Ja kujutage ette selle äärmust, kus halvad inimesed saavad nüüd manipuleerida suurt hulka inimesi tegema ükskõik, mida nad tahavad. See on väga halb asjade seis," rääkis ta.

Palihapitiya sõnul püüab ta kasutada Facebooki nii vähe kui võimalik ning tema lastel on keelatud seda kasutada.

Samas lisas Palihapitiya, et usub, et Facebook üldiselt teeb maailmas head.

Varem on sarnaseid avaldusi teinud teisedki inimesed, kes on olnud osalised Facebooki loomisel.

Novembris ütles investor Sean Parker, et temast on saanud sotsiaalmeedia vastane ning et Facebook ja teised on saavutanud edu, kasutades ära inimpsühholoogia haavatavust.

Endine Facebooki tootejuht Antonio Garcia-Martinez on öelnud, et ettevõte valetab oma võimekuse kohta mõjutada inimesi, kasutades nendelt kogutud andmeid. Ta kirjutas enda tööajast ettevõttes ka raamatu "Chaos Monkeys".