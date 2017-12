Põllumajandusamet tuvastas, et Mulgi Õun on avalikkusele valetanud; seda näitas kahe aia kontrollimine. Põllumajandusamet on teavitanud Politsei- ja Piirivalveametit, et ettevõtte Mulgi Õun OÜ äritegevuses on kelmuse ja dokumentide võltsimise tunnused. Õunte tarbimisväärsust ja ohutust kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet. Olev Kenk