New Yorgis toimunud pressikonverentsil süüdistas kolmik Trumpi käperdamises, silitamises, vägisi suudlemises, alandamises ja ahistamises, vahendas BBC.

Jessica Leeds, Samantha Holvey ja Rachel Crooks kirjeldasid oma süüdistusi lühidalt tele-eetris. Naised olid oma tunnistustega lagedale tulnud juba enne mulluseid USA presidendivalimisi, aga kui tänavu oktoobris tulid ilmsiks USA produtsendi Harvey Weinsteini ahistamisepisoodid, tõusid uuesti tähelepanu keskmesse ka teised samalaadsed skandaalid.

Esmaspäevases NBC uudistesaates ütles Holvey, et kui ta 2006. aastal USA missivõistlusel osales, vaatas Trump teda iharal pilgul.

"Ta rivistas meid kõiki üles ja vaatas mind nagu oleksin kõigest lihatükk," kirjeldas naine. "Mulle jäi sellest väga vastik tunne".

Holvey sõnul oleks õiglane, kui süüdistusi hakkaks uurima USA kongress.

Praeguseks 70. eluaastates Leeds ütles, et istus 38-aastasena lennukis esimeses klassis New Yorki lennates Trumpi kõrval ning mees ahistas teda seksuaalselt. Leedsi sõnul tegi ta asja avalikuks seepärast, et tahab inimestele teada anda, millise perverdiga on Trumpi näol tegu.

Crooks väitis, et Trump suudles teda Trump Toweris lifti juurdes huultele, kui ta töötas seal kinnisvarafirma vastuvõtulauas. "Ma olin šokeeritud," lausus ta. "Muserdatud".

Valge Maja teatel on tegu valeväidetega, mis enamikul juhtudel on tunnistajate poolt ümber lükatud. Väidete motiivid on Valge Maja hinnangul poliitilised.