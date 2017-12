Mõnikord jääb sõnadest väheks. Kui sobivat emotsiooni ei leia isegi olemasolevate emotikonide seast, on võimalus need sümboolse tasu eest osta rahvusvaheliselt standarditeühingult Unicode Consortium, teatab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Eesti õpilaste teadmised ühiskonna ja kodanikurollide kohta on paranenud, kuid eesti ja vene õppekeelega noorte hulgas on siin väga suured erinevused. Näiteks poliitilise aktiivsuse osas on vene õppekeelega noored aktiivsemad kui eesti teismelised.

Kas lastega jalgsi poes käimine on kangelastegu või normaalsus? Millal on okei osta laps ära magusaga? Kui sujuvalt toimub vahetus emapuhkuselt isapuhkusele? ERR palus kahel lapsepuhkusel oleval Tartu ja Tallinna isal pidada päevikut ja arutleda isapuhkuse teemal.

"Kui praegu on lugemisoskuse hindamisel natukene arvesse võetud kirjutamise korrektsust, siis nüüd muudetakse seda hindamist selliselt, et lugemisoskuse mõõtmisel me tõesti hindame ainult lugemist ja sellest loetust aru saamist," selgitas haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo.

Avalikkuses on tekitanud küsimusi 2018. aasta eesti keele riigieksamit ettevalmistava komisjoni otsus muuta hindamisjuhendit. Muudatus sai alguse keeleekspertide ettepanekust hinnata lugemisülesannete vastuseid nii, et õigekirjavigade eest punkte maha ei arvata. Selle eesmärgiks oli muuta lugemisosa hindamine läbipaistvamaks, märkis ministeerium pressiteates.

