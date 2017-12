Värskest kodanikuhariduse uuringust selgub, et Eesti 8nda klassi õpilased on ühiskonna-alaste teadmiste poolest maailmas esirinnas: 24-ja uuringus osalenud riigi seas on meie õpilased 6. kohal. Võrreldes 2009. aastaga on aga väga oluliselt langenud uudistemeedia tarbimine. Erle Loonurm