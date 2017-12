ERRi kui avalik-õigusliku kanali valimiskajastuse juures tekitab erakondades ja valimisliitudes ikka küsimusi valimisdebattides osalejate arv. Eriti kohalike valimiste puhul on selge, et kõik kandideerivad erakonnad ja nimekirjad ERRi debattidesse ei mahu, toonitab ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk.

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik esitas ETV+ kanalil 11.10.2017 toimunud valimisdebatist väljajäämise kohta kaebuse Pressinõukogule, pidades juhtunut hea ajakirjandustava ja ERRi reeglite rikkumiseks.

Pressinõukogu otsustas 30.11.2017, et ei langeta kaebuse kohta otsust, kuna ERRi valimiste kajastamise korra täitmise hindamine on ERRi nõukogu pädevuses, kes selle korra ka kinnitanud on. Samuti peab Pressinõukogu põhjendatuks ERRi selgitust, kuidas valiti 11.10 ETV+ debati osalejad.

Kuidas ERR valiku tegi?

ETV+ Lasnamäe teemalises valimisdebatis 11.10 osales kaheksa nimekirja. Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik (VTK) polnud nõus sellest valimisdebatist äljajäämise otsusega. VTK leidis, et valimisliidul on õigus debatis osaleda, sest liidu enda hinnangul on tegu arvestatavaima valimisliiduga Tallinnas, mis osaleb valimistel täisnimekirjaga ja teeb seda juba teist korda. VTK teatas ERRile, et peab ERRi otsust välistada valimisliit debatist mõistetamatuks ja diskrimineerivaks.

ETV+, ERRi juhatuse liige ja ERRi ajakirjanduseetika nõunik põhjendasid VTK-le enne ja pärast 11.10 debatti, kuidas ja miks selline otsus langetati.

ERRi ajakirjanduseetika nõunik selgitas, et ETV+ 11.10 Lasnamäe linnaosavanemakandidaatide debatile kutsus ETV+ kaheksa Lasnamäel esindatud pikema nimekirja esindajat. Valimisliit VTK nende kaheksa hulka ei kuulunud. ETV+ tugines otsust tehes ERRi valimiste kajastamise korrale.

Selle reglemendi järgi on ETV+ debattides üldjuhul kuni seitse kandidaati, peamiseks kriteeriumiks nimekirjade pikkus. Antud saates oli osalejaid kaheksa, sest 7.-8. kohale jäänud nimekirjadel oli ühepalju kandidaate. Piirang saates osalejate arvule on vajalik, kuna liiga suur osavõtjate arv ei lase tekkida debatil ja raskendab saate jälgimist.

Valimisliidu VTK esindajad said esinemisvõimaluse teistes ERRi kanalite debattides.

Valimisliit VTK vaidlustas ERRi juhatuses asjaolu, et ETV+ 11.10 valimisdebatile valiti esindajad Lasnamäe nimekirjadest. ERRi juhatuse liige Riina Rõõmus selgitas valimisliidule, et ERRi valimiste kord jätab toimetustele õiguse otsustada valimissaadete teemad. See on kooskõlas toimetusliku vabaduse põhimõttega. ETV+ valis üheks saateks välja Lasnamäe teema. On ajakirjanduslikult igati põhjendatud, et Lasnamäe debatis osalejad valitakse Lasnamäe nimekirjade järgi.

Faktilisi asjaolusid: antud saates oli osalejaid 8, sest 7.-8. kohale jäänud nimekirjadel oli täpselt ühepalju kandidaate (IRL ja Vasakpartei 14 inimest, järgnes Vaba Tallinna Kodanik 8 inimesega). Kokku oli 13

nimekirja.

Kaebus Pressinõukogule

Valimisliit VTK esitas 16.10.2017 kaebuse Pressinõukogule. ERR vastas Pressinõukogule, et ERR on kinni pidanud ERRi valimiste kajastamise korrast ning võimaldanud valimisliidul Vaba Tallinna Kodanik osaleda mitmetel ERRi valimissdebattidel.

“ETV+ Lasnamäe debati pikkus oli 60 minutit,” selgitas ERRi juhatuse liige Riina Rõõmus Pressinõukogule. “Saate jälgitavuse huvides on vajalik piirata osavõtjate arvu, mida ERRi valimiste kord ka sätestab. Ei ole õiglane ega võimalik asuda saates osalejate arvu jooksvalt suurendama (Lasnamäel kandideeris kokku 13 nimekirja).”

ERR selgitas, et valimisliidu VTK esindajad said esinemisvõimalusi mitmetes ERRi kanalite debattides: 14.10.2017 ETV Tallinna debatt (venekeelse sünkroontõlkega kanalis ETV+), 4.10.2017 Raadio 4 venekeelne

debatt, Raadio 2 debatt 4.10.2017.

Pressinõukogu arutas kaebust ja leidis 30.11.2017, et ei langeta kaebuse kohta otsust, sest Pressinõukogu leiab, et ERRi nõukogu kinnitatud „Kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kajastamise korra“ järgimise hindamine on korra kehtestaja ehk ERRi nõukogu pädevuses. Samuti peab Pressinõukogu põhjendatuks ERRi selgitusi, kuidas valiti 11.10.2017 debati osalejad.

Kokkuvõtteks. ERRi valimisdebattide korraldamise reeglid olid avalikustatud ja neist peeti kinni. Kui kõik valimisnimekirjad ei saa võimalust osaleda kõikides debattides, ei ole alust rääkida hea ajakirjandustava rikkumisest või reeglite eiramisest.