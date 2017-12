Rootsi Raadio on uurinud kolme sellist "teenust" pakkuvat veebilehte. Lisaks aitavad nimetatud veebilehed sarnasel moel ka viisataotlusi vormistada, vahendas ajaleht Helsingin Sanomat.

Sarnaseid teenuseid pakutakse ka neile, kes soovivad pääseda Ameerika Ühendriikidesse, Suurbritanniasse või Saksamaale. Hetkel pole siiski veel selge, kuivõrd ulatuslik selline ebaseaduslik äritegevus on ja kui sageli sellise libainformatsiooni kasutamine ka reaalselt taotlemisel kasuks tuleb.

Rootsi Raadio ajakirjanikud esinesid ka "klientidena" ning suhtlesid ka teenuste vahendamisega seotud Rootsi kodanikuga.

Näiteks pakkus see kontaktisik Rootsi ajakirjaniku poolt välja mõeldud iraanlasest vennale võimalust, et talle luuakse raha eest põhjalik taust varjupaigataotluse jaoks.

Näiteks lubati sisestada internetti võltsitud tõendeid selle kohta, et ajakirjaniku poolt välja mõeldud noormees on tuntud aktivist, kes on Iraani valitsust avalikult kritiseerinud. Samuti tehtaks iraanlasele koolitus, kuidas oma väiteid varjupaigataotlust esitades veenvamalt välja tuua. Lisaks korraldatakse talle ka viisa, et ta kõigepealt üleüldse Rootsi pääseks.

Kogu paketti hind oli kontaktisiku sõnul 60 000 Rootsi krooni ehk umbes 6000 eurot.

Kontaktisik pakkus aktiivselt teenuseid hoolimata sellest, et kliendiks kehastunud ajakirjanik mainis korduvalt, et tema "vennal" pole tegelikult mingit reaalset alust varjupaika saada.

Rootsi migratsiooniameti pressiesindaja Fredrik Bengtsson tunnistas, et ametnikud on teadlikud, et selline äri eksisteerib. Samas rõhutas ta, et hetkel ei tasu väga kaugele ulatuvaid järeldusi teha, sest pole kaugeltki selge, kuivõrd levinud ja eelkõige kuivõrd edukad sellised vahendid varjupaigamenetluses on.

Soome migratsiooniameti varjupaigaosakonna juht Esko Repo kommenteeris, et niivõrd süsteemseid skeeme pole Soome puhul täheldatud. Küll on aga tulnud välja, et taotlejad on omavahel arutanud, mida tasub varjupaigataotlust esitades Soome ametnikele rääkida.

Samas pole Rootsi uudis Repo jaoks mingiks üllatuseks, sest varjupaigataotlejate ümber käib tema sõnul mitmesugust ebaseaduslikku äritegevust, mida viivad läbi nii smugeldajad, "reisikorraldajad" kui ka dokumentide võltsijad.