Reformierakond plaanib algatada Kadri Simsoni umbusaldamise

Pevkuri sõnul plaanib Reformierakond esmalt konsulteerida Vabaerakonna ja EKRE-ga ning küsida ka Keskerakonna koalitsioonipartnerite IRL-i ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna arvamust.

"Algselt tundus, et pole põhjust umbusalduseks. Et on vaja hoida lahus inimese töö ja pereelu. Aga nüüd tundub, et põhjusi on küll ja veel," ütles Pevkur.

Reformierakonna esimehe sõnul on laiemalt küsimus ministri usaldusväärsuses, mis sai tugeva hoobi nn sigade afääriga, aga on mõjutatud ka kaudselt ühistranspordi ja muude Simsoni valitsemisalasse jäävate teemadega.

"Peaminister küll ütles, et Kadri Simson ei osalenud koalitsioonikõnelustel vastava peatüki arutelu juures, aga siis selgus, et ikka osales. Ja et Teet Soormi ettevõtted on saanud maksimumabi," loetles Pevkur umbusaldamise põhjendusi.

Millal Reformierakond Simsoni umbusaldamise algatab, ei osanud Pevkur veel täpselt öelda. Tema sõnul tahab Reformierakond kutsuda ka majandus- ja taristuministri enda fraktsiooni aru andma ning sama soovivat ka teised opositsioonierakonnad.

Umbusaldusavalduse algatamiseks on riigikogus vaja vähemalt 21, avalduse läbiminekuks ehk ministri umbusaldamiseks vähemalt 51 häält. Opositsioonilisel Reformierakonnal on parlamendis 30, samuti opositsiooni kuuluval Vabaerakonnal kaheksa ja EKRE-l seitse kohta. Kui liita juurde "aknaaluste" ehk Marko Mihkelsoni ja Margus Tsahkna hääled, jääb opositsioonil endal hääli ikkagi puudu ehk vaja oleks vähemalt nelja koalitsioonisaadiku tuge.