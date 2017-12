EL-i investeerimiskava pikendati ja suurendati 500 miljardi euroni

EFSI loodi 2015. aastal, et toetada majanduse taastumist. Nüüd pikendati selle kestust 2020. aastani ning ühtlasi eraldati fondile Parlamendi täiskogu otsusega lisaraha, teatas Parlament.

Parlamendi teatel suurendatakse uute eeskirjadega Euroopa investeerimisnõustamise keskuse osatähtsust ning selle tegevus muutub kohalikul tasandil nähtavamaks. Lisaks sellele delegeerib Euroopa Investeerimispank (EIB) võimaluse korral väikeste projektide valimise ja jälgimise riiklikele tugipankadele.

Eeskirjade kohaselt võib EIB ka erandkorras toetusesaaja kulusid vähendada, kui turupinged võivad projekti realiseerimist takistada.

"Soovisime EFSI kaasajastada ja võimaldada selle laiemat kasutamist piirkondades, kus investeeringutest on kõige suurem puudus. Nüüd on meil ka objektiivne hindamismehhanism kõige paremate projektide tuvastamiseks," ütles Parlamendi eelarvekomisjoni raportöör José Manuel Fernandes.

"Kokkuleppe saavutamine oli keeruline, aga see on hea kokkulepe. See toob endaga kaasa selliste projektide rahastamise, millel on tõeline lisaväärtus ja mis toetavad majanduskasvu ja loovad töökohti," sõnas majandus- ja rahanduskomisjoni raportöör Udo Bullmann.

"EFSI abil on mobiliseeritud juba rohkem kui 250 miljardit eurot ning see on aidanud luua 600 000 töökohta ja toetanud 400 000 väikese- ja keskmise suurusega ettevõtet," lisas ta.

Euroopa Investeerimispanga hallatav EFSI loodi 2015. aastal algselt kolmeks aastaks, et investeerida reaalmajandusse 315 miljardit eurot. Nüüd tegi Euroopa Komisjon ettepaneku pikendada fondi kestust praeguse EL-i mitmeaastase finantsraamistiku lõpuni 2020. aastal ning suurendada investeeringute kogusummat 500 miljardi euroni.