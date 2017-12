"Rühmal on seni läinud üldiselt hästi. Patrullid on täitnud oma eesmärki, tegevuspiirkond ja vastutusala on saamas üha selgemaks ning rühm on oma ülesannete täitmiseks valmis," ütles Eesti jalaväerühma Estpla-24 ülem leitnant Erkki Tuul.

Eesti jalaväerühm kuulub koos Soome kaitseväelastega Iiri-Soome pataljoni A-kompaniisse, mis on pataljoni ainukene kaherahvuseline kompanii. Ülejäänud pataljoni kompaniid on mehitatud Iiri kaitseväelastega.

Iiri-Soome pataljoni A-kompanii ülema major Jussi Asikaineni sõnul on eestlaste integreerumine kompaniise läinud sujuvalt ning algas õigupoolest juba baasväljaõppes Pori brigaadis Säkyläs. Tema sõnul aitas kiirele üksteisemõistmisele kaasa kaitseväelaste avatud meel ja ühine kulutuuritaust.

"Mul on hea meel näha eestlasi oma kompaniis. See annab nii mulle kui teistele väga palju ja on täiesti erinev sellest, kui meil oleks ainult soomlastest koosnev kompanii," ütles major Asikainen. "Esiteks, me räägime kogu aeg inglise keeles ja see on hea asi. Ning teiseks, me saame väga lähedalt tundma õppida uusi inimesi teisest riigist."

Major Asikaineni sõnul on tähtis osa ka kogemuste vahetusel, sest enamik eestlastest on elukutselised kaitseväelased, kuid valdav osa soomlastest on reservväelased.

ÜRO Liibanoni rahuvalvemissioonil UNIFIL osalev Iiri-Soome pataljon IRISHFINBATT teenib Lõuna-Liibanoni mägises Bint Jubayl nimelises piirkonnas baseerudes ÜRO tugipunktis 2-45, mis asub pealinnast Beirutist umbes 115 kilomeetri kaugusel. Pataljoni koosseisu kuuluvad Iiri, Soome ja Eesti kaitseväelased ja selle ülemaks on kolonelleitnant Neil Nolan Iiri kaitseväest.

Eesti kontingent Liibanonis koosneb jalaväerühmast Estpla-24 ning staabiohvitseridest ja -allohvitseridest, kokku ligikaudu 40 kaitseväelasest. Eesti üksuse ülesandeks rahuvalvemissioonil on vaatlus, patrullid, kontrollpostide mehitamised ja rahuvalvealased operatsioonid, mille käigus tehtaks muuhulgas koostööd ka Liibanoni relvajõududega. Eesti osaleb UNIFIL-i rahuvalvemissioonil alates 2015. aasta maikuust.