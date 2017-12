Kadunud inimeste otsimisega süsteemselt tegelev sihtasutus loodab, et hea ennetustöö aitab kokku hoida politsei ja vabatahtlike otsinguressurssi ning hõlbustab hoolivatel inimestel hooldekodude elanike abistamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

SA Kadunud andis Kose hooldekodule üle helkurvestid, mis peaks aitama ennetada nende inimeste kadumist, kes üksi välja jalutama lähevad ja unustavad ära, kuhu nad peaksid tagasi minema.

Kingituse vastu võtnud Kose Kodu juhataja Kadri Tulp teab olukordi, kus selline helkurvest oleks aidanud segaduses kliendi kiiremini hooldekodusse tagasi aidata.

"Kahjuks meil juhtus selline lugu, et üks meesterahvas läks jalutama, ütles, et läheb poodi, aga sinna ta ei jõudnud ja ta leiti hoopis 12 tundi hiljem teisest asulast. Õnneks läks kõik hästi, aga kui tal oleks see vest olnud seljas, siis inimesed oleks märganud ja ta oleks koju tagasi jõudnud," rääkis Tulp.

Kose hooldekodus on 60 elanikku ja edaspidi paneb iga õuemineja helkurvesti selga. Vestil on kirjas nii hooldekodu nimi kui ka mobiilinumber ja vesti allosas ka 24/7 kõnedele vastav sihtasutuse Kadunud number.

Sihtasutuse tegevjuhi Aare Rüütli hinnangul võiks lähedase kontaktnumbriga vestid olla ka omas kodus elavatel mäluprobleemidega vanuritel.

"Meil on Eestis üle 160 hooldekodu ja me tahaksime kõigile nende elanikele, kes väljas liiguvad, sellised vestid anda. Me saame teha neid veste nii palju kui meile tehakse annetusi. See puudutab ka üksi elavaid inimesi. Ka neil võiks sellised vestid olla. See on meil plaanis, kõik sõltub sellest, palju meil on raha nende asjade tegemiseks," selgitas Rüütel.