Väiketanklate omanikud saavad taotleda tagatise vähendamist 90 protsenti

Väikeseid kütusemüüjaid on ajanud ärevile vedelkütuse seaduse muudatus, mille tagatisnõuded suretavad nende hinnangul väiketanklad välja. Seaduse väljatöötajatate hinnangul olukord siiski nii hull pole, sest ühe-kahe tanklaga firma tagatiseks soodustingimustel on 5000 eurot.

Riigikogus kolmapäeval esimesele lugemisele jõudev eelnõu sätestab piirangu, mille kohaselt võib üldjuhul müüa kütust tagatisega kaetud koguses. See välistab olukorra, kus kütusemüüja saaks käibemaksukahju tekitada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väikefirmade esindamiseks loodava Eesti Kütuseliidu hinnangul käivad maksutagatise määrad väikestele kütusemüüjatele üle jõu.

"Kui nüüd see tagatis rakendatakse sellisel kujul nagu plaan on, siis ma pakun välja, et väga paljud ei jõua tagatist maksta ja lõpetavad oma tegevuse, sest praegu ma näiteks tean Pärnumaal ühte tanklat, kellelt nõuti 19 000 tagasi, kes lõpetas hetkel kütusetegevuse," rääkis kütuseliidu esindaja Ain Polma.

Ka Eesti Maksumaksjate Liit teatas oma pöördumises, et käibemaksupettustega tuleks võidelda ettevõtlust kahjustamata.

Rahandusministeeriumi hinnangul saavad aga väikesed kütusemüüjad uue seaduse järgi taotleda tagatise vähendamist 90 protsenti.

"Tegelikult on siin üritatud väga vastu tulla just väiketanklatele ja tegelikult see tagatis algab 5000 eurost. Ja kui ta ka vastavalt käibenumbritele on suurem, siis kui tegemist ei ole maksuvõlgasega ja on igati seaduskuuleka ettevõtjaga, siis kõigil on võimalus tagatist vähendada," selgitas rahandusminister Toomas Tõniste.

Maksuameti hinnangul võis pahameel tekkida sellest, et praeguse seaduse järgi saavad osad, n-ö eeskujulikud väiketanklad müüa kütust ka tagatiseta.

"Kindlasti hakkab olema mingi tagatis, aga see on 0-st 5000 peale. Täna, kui kokku on turul 125 müügi tegevusluba omavat isikut, siis nendest 40 on väiketanklapidajad. Me oleme üle vaadanud juba, et ükski ei ole selline, kes läheks täistagatise peale ehk uue seaduse järgi on võimalik saada kuni 10 protsendini vähendust," rääkis MTA maksuauditi üksuse juht Erje Mettas.

Ta ütles, et arvestades kütusemüügi riske, pole 5000 eurot kindlasti väiketanklatele üle jõu käiv summa.

Suuri kütusemüüjaid, kelle tagatis on üks miljon eurot, on Eestis paarkümmend.