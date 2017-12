Tillerson: Venemaa sekkumine USA valimistesse oli hübriidsõda

USA luureagentuuride hinnangul püüdis Kreml kallutada USA valijate otsust propaganda ja küberrünnakute kaudu.

President Donald Trumpi on aga ärritanud mõte, et Venemaa toetus talle mängis rolli tema napis võidus demokraatide kandidaadi Hillary Clintoni üle.

Tillerson ütles teisipäeval 2017. aastast kokkuvõtet tehes välisministeeriumi ametnikele, et Trump on korduvalt märkinud, kui tähtis on kahe suurriigi nagu USA ja Venemaa jaoks olla produktiivses suhtes.

"Täna ei ole see nii ja me kõik teame miks. Venemaa otsustas tungida suveräänsesse riiki, Ukrainasse," ütles Tillerson.

"Venemaa otsustas hübriidsõja kaudu sekkuda siin demokraatlikesse protsessidesse ja on teinud seda ka teistes riikides," lisas ta.

Tillerson märkis, et Washington ja Moskva on leidnud teatud ühisaluse jõupingutustes leida Süürias rahu, kuid on teistes küsimustes endiselt teineteisest kaugel.

USA välisminister rõhutas, et Venemaa sekkumine Ukrainasse on peamine takistus suhete soojenemisele.