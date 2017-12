"Komisjoni otsus oli üksmeelne," kinnitas aseesimees Risto Rautava uudisteagentuurile STT.

Põhjuseks toodi muu hulgas projekti suurus ja sellega kaasnevad lahtised küsimused nagu rahastamise algupära ja võimalikud rahastusallikate mõjud.

Komisjon märkis, et peab oluliseks seda, et Helsingi moslemikogukondade tegevuse eest hoolitsetakse võrdväärse osana Soome ühiskonnast. Rautava sõnul on siiski just rahastuse osas liialt palju lahtisi küsimusi. Rautava arvates on komisjoni hinnangul oluline mõju ka linnavalitsuse tulevasele otsusele.

Komisjoni esimees Anni Sinnemäen ja selle liige Atte Kaleva rõhutasid samuti, et otsus puudutab vaid just seda Bahreini päritolu rahastusega kavandatud mošeekompleksi.

"Pean tähtsaks, et Helsingis saab igaüks olla see, kes ta on. Selle hulka kuulub ka võimalus harrastada oma usku, kui selleks soov," kirjutas Sinnemäki.

Juba varem teatati, et mošee projektiga kaasneks hulk rangeid tingimusi, sealhulgas rahastamise kohta.

Samuti seati tingimuseks, et suurmošee projekti peab hakkama juhtima uus selleks eesmärgiks loodud sihtasutus.

Linnavalitsus hakkab projekti edasist saatust arutama järgmisel esmaspäeval ja langetab siis otsuse.

Kui linnavalitsuse otsus on positiivne, saab põhimõtteliselt alustada ka arhitektuurikonkursiga, mis tuleb kuulutada välja kuue kuu jooksul pärast linnavõimu otsust.