Helme: toetuste jagamise probleem ei puuduta ainult Simsonit

Majandusminister Kadri Simsoni puhul on tõstatatud küsimus, kas ta on valitsuses seakasvatuse toetuste läbirääkimistel osaledes õigesti käitunud, arvestades oma elukaaslase tegutsemist samas valdkonnas, kuid riigikogu EKRE fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnul on probleem laiem ja puudutab ka paljusid teisi poliitikuid.

Helme rääkis ETV saates "Foorum", et nii Isamaa ja Res Publica Liidus kui sotsiaaldemokraatide ridades on terve rida juhtfiguure, kellel on maaeluga seotud ettevõtmised.

"Selles mõttes on see probleem lausa laiem," tõdes Helme.

Debatis sotse esindanud Jaanus Marrandi ütles, et tema on ise üks neid, kellel on otsene seos põllumajandustootmisega. "Olen enda jaoks selgeks mõelnud, kus on küsimus üksikus ja kus üldises. Kuidas üldse saab mingit poliitikat teha, kui ei suuda üldisi norme tekitada?" küsis ta.

Marrandi sõnul ei saa väita, et Simson on osalenud oma elukaaslasele või tema lähedastele toetuste määramisel.

"Ka mina osalesin nendel läbirääkimistel, tõsi küll, võib-olla mitte kõige tipmises osas, aga põllumajandusvaldkonna tundjana ma tean, et need toetused olid üsna paljuräägitud ja vajalikud," kinnitas ta.

Haukanõmm: Vabaerakond pole Simsoni umbusaldamist otsustanud

Monika Haukanõmm Vabaerakonnast märkis, et nemad ei ole veel otsustanud, kas toetavad Simsoni umbusaldamist, mille Reformierakond on lubanud riigikogus algatada, kuid otsustavad selle üle jooksvalt.

"Kahtlemata on Kadri sattunud olukorda, kus korruptsioonimaik on tegevusel juures," tõdes ta.

Samuti ütles Haukanõmm, et selliste teemade puhul, kus on oht huvide konflikti tekkeks, peaks poliitik nende arutamise ajaks ruumist lahkuma.

Reformierakonda esindanud Jürgen Ligi ütles, et Simson ei vääri osatamist ega kriitikat selles osas, mida on teinud tema elukaaslane. "Küll aga hakkab kriitika peale sellest, et selle sigadusetoetuse raha jõudis tema perekonda esimeses järjekorras," selgitas ta.

Justiitsminister Urmas Reinsalu IRList märkis, et ta pole küll maaeluvaldkonna ekspert, aga toetuste määramine oli mõistlik otsus. Küsimusele, kas ta toetab Simsonit, vastas Reinsalu, et koalitsioonis oma ministreid toetatakse.

Simson: toetusi sai kogu sektor

Kadri Simson rõhutas omaltpoolt, et toetusi andes ei eelistatud üht firmat teisele, vaid seda sai kogu sektor. "Arvan, et see oli ainuõige tegu, mida teha," lausus ta.

Simsoni sõnul osales ta erinevates töörühmades ja pidas igal pool silmas Keskerakonna põhimõtteid. Ka põllumajandustoetuste osas oli otsus tehtud Keskerakonna volikogus ning seaduseelnõusid oli selle kohta tehtud opositsioonis olles.

"Nii et ei olnud midagi uut - oleme aastaid rääkinud, et eelmine valitsus eiras muresid, mis põllumajanduses olid," lausus majandusminister.

Reformierakond teatas teisipäeval, et plaanib algatada Simsoni umbusaldamise, sest ministri usaldusväärsus sai nn sigade afääriga tugeva hoobi, aga on mõjutatud ka muudest Simsoni valitsusaladesse jäävatest teemadest.