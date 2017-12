Superministeeriumis avati korruptsioonivastane näitus

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo andis "Aktuaalsele kaamerale" hommikul valge ümbriku, millel peal sea pildiga mark. Sea olid Tartu kunstikooli tudengid ja keskkriminaalpolitsei kahe peale ka uude ja uhkesse superministeeriumisse vedanud, olles ise sealjuures oma seatembu üle väga uhked.

"See visioon hakkas minema niimoodi, et inimese jalajäljed /.../ lähevad üle sõrgadeks, mis näitab korruptsiooni mõju, et see ahnus ja saamahimu saavutab juba sellise taseme, et sinu jaoks ei ole olulised inimlikud väärtused, ei ausus, ei eetika," selgitas keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo komissar Remo Perli.

Niisiis näevad Tartu kunstikooli tudengid, kelle viimane aasta on keskriminaalpolitsei tellimusel paljuski olnud üks pidev korruptandi kingades astumine, viimast loomastumas. Ja mitte ainult, lisaks lähevad kõik korruptandid nende meelest ka rooste. Kunstitudeng Margus Teska ütles, et paralleel korruptsiooni ja korrosiooni vahel tekkis tal siis, kui aias vanadest puitlaudadest roostes naelu välja kangutas.

"Inimene, kes võib väliselt välja näha väga kena, viisakas, ütleme, et tal on veel ka disainerülikond ja ilusad jalanõud, aga kui ta vaatab end peeglist, siis ta näeb, et tema nägu on tegelikult korrodeerunud, ta on sisimas täis roostet," selgitas Tartu kunstikooli tudeng Triin Linnaks.

Tudengitelt said kõik oma osa. Ka politsei senised infovoldikud selle kohta, kuidas korruptsiooni vältida, lasid nad allavett.

"Kui me räägime sellest, et tahad noore inimese tähelepanu köita, aga selleks on sul ju aega umbes kaks-kolm sekundit. Ja kui see on selline voldik, mis on täis paksu teksti, siis see ei kõlba kuhugi. Meie siis üks grupp tegi sellise chati stiilis voldiku," rääkis Linnaks.

"Aktuaalsele kaamerale" teadaolevalt said kutse näituse avamisele teiste hulgas nii justiitsminisiter kui ka Tallinna linnapea. Reinsalu sõnul tekitab selline näitus rõõmu.

"See on nagu rändtsirkus, mis hakkab tiirlema ümber maa nendesse kohtadesse, kus on pahandusi olnud ja nendesse, kus ei ole olnud, et tulevikus ka ei tekiks," lisas ta.