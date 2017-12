Tusk: Brexiti kõnelused on võidujooks ajaga

Tusk kutsus EL-i liidreid näitama üles ühtsust, kui nad püüavad läbi rääkida tulevase suhte üle Suurbritanniaga ning üleminekutingimuste üle, vahendas BBC.

"See saab olema äge võidujooks ajaga, mille võti on taas meie ühtsus," ütles Tusk teisipäeval EL-i liidreid tippkohtumisele kutsuvas ametlikus kirjas.

EL peaks sel nädalal otsustama, et siiani on tehtud piisavalt edusamme selleks, et liikuda Brexiti-kõnelustega edasi teise faasi. EL on Suurbritanniat hoiatanud, et see ei taganeks eelmisel nädalal kokku lepitud nn lahutusleppe tingimustest.

Suurbritannia peaks EL-ist lahkuma 2019. aasta märtsis ehk kaks aastat pärast seda, kui peaminister Theresa May esitas ametliku lahkumisavalduse.

Mõlemad osapooled loodavad jõuda 2018. aasta oktoobris lõpliku leppeni, mis määrab ära Suurbritannia ja Euroopa Liidu tulevase suhte, sealhulgas kaubandussuhte. Nii Suurbritannia ja Euroopa Liidu riikide parlamendid peavad leppe üle hääletama.