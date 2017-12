USA on valmis Põhja-Koreaga eeltingimusteta kõnelusteks

USA välisminister Rex Tillerson teatas teisipäeval, et Ühendriigid on valmis Põhja-Koreaga eeltingimusteta kõnelusteks.

"Me oleme valmis esimeseks kohtumiseks ilma eeltingimusteta," kinnitas Tillerson Washingtonis.

"Lihtsalt kohtume ja vestleme kasvõi ilmast, kui tahate," naljatas välisminister.

Minister väljendas ühtlasi usku sellesse, et Ühendriigid teevad kõik Põhja-Korea osas diplomaatilise lahenduse leidmiseks. Tillerson hoiatas samas, et USA armee on valmis vajaduse korral tegutsema.

Välisminister lisas, et kui diplomaatia ja kõnelused ebaõnnestuvad, siis ta peab seda isiklikuks läbikukkumiseks kriisi lahendamisel.

"Me oleme valmis rääkima igal ajal, mil nemad on valmis rääkima. Kuid nad peavad läbirääkimiste laua taha tulema ja tulema sinna arusaamisega, et neil on vaja teha teised valikud," rääkis Tillerson.

Välisministri sõnul tuleb Pyongyangil lõpuks ikkagi näidata, et nad on valmis kaaluma loobumist oma pommidest.

Põhja-Korea esindajad kinnitasid ÜRO saadikule sõja vältimise tähtsust

Põhja-Korea võimuesindajad kinnitasid ÜRO poliitikaasjade osakonna juhataja Jeffrey Feltmani sõnul talle, et sõja vältimine on äärmiselt tähtis, edastasid teisipäeval diplomaadi ülevaadet visiidist uudisteagentuurid.

Möödunud nädalal Põhja-Koread külastanud Feltmani hinnangul tuleb pinged Korea poolsaarel lahendada kiiresti ja diplomaatiliselt, sest olukord on pingeline ja ohtlik. Feltman kohtus Põhja-Korea välisministri Ri Yong-ho ja asevälisministri Pak Myong-kukiga nädalavahetusel Pyongyangis.

Diplomaadi sõnul ei pakkunud Põhja-Korea pool siiski otseselt kõneluste jätkamist. Feltmani kinnitusel lubas ta neile sellest hoolimata, et dialoog jätkub ja tema visiiti tuleb võtta vaid alustusena.

Feltman toonitas veelkord, et Korea poolsaarel pingestunud olukord on praegu maailma kõige ohtlikum julgeolekuküsimus.

Ameeriklane Feltman oli alates 2010. aastast esimene nii kõrgel ametikohal maailmaorganisatsiooni diplomaat, kes Põhja-Koread külastas.

Pyongyangi riiklik meedia kirjutas juba laupäeval, et Põhja-Korea süüdistas harukordsel kohtumisel kõrge ÜRO ametiisikuga pingete kasvus Ühendriike, kuid nõustus regulaarse kommunikatsiooniga maailmaorganisatsiooniga.

"Põhja-Korea teatas kohtumisel, et praeguses pingelises olukorras Korea poolel on süüdi USA vaenulikkus ja tuumašantaaž," märkis KCNA, lisades, et Pyongyang nõustus "reguleerima ÜRO-ga suhtlust eri tasandil visiitidega".

Lavrov skeptiline

Vene välisminister Sergei Lavrov peab Põhja- Korea ja USA vahel dialoogini jõudmise šansse väikseks.

"Põhjakorealased on öelnud meile rohkem kui korra, et nad vajad julgeolekugarantiisid, eriti olukorras, kus Washington püüab taanduda Iraani tuumaprogrammi käsitlevatest kokkulepetest," ütles Lavrov reedel Viinis Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) välisministrite kohtumisel.

"Nüüd muutub tingimuste loomine dialoogi jätkamiseks veelgi raskemaks," tsiteerisid Vene uudisteagentuurid välisministrit.