Kiisler lõpetas AS Eesti Kaardikeskuse tegevuse

Mõnikord jääb sõnadest väheks. Kui sobivat emotsiooni ei leia isegi olemasolevate emotikonide seast, on võimalus need sümboolse tasu eest osta rahvusvaheliselt standarditeühingult Unicode Consortium, teatab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Eesti õpilaste teadmised ühiskonna ja kodanikurollide kohta on paranenud, kuid eesti ja vene õppekeelega noorte hulgas on siin väga suured erinevused. Samas ei usalda noored ajakirjandust ega kipu olema poliitiliselt aktiivsed. Poliitilise aktiivsuse osas on vene õppekeelega noored aktiivsemad kui eesti teismelised.

Kas lastega jalgsi poes käimine on kangelastegu või normaalsus? Millal on okei osta laps ära magusaga? Kui sujuvalt toimub vahetus emapuhkuselt isapuhkusele? ERR palus kahel lapsepuhkusel oleval Tartu ja Tallinna isal pidada päevikut ja arutleda isapuhkuse teemal.

Aktsiate valitsejaks on keskkonnaministeerium ning aktsionäride üldkoosoleku ülesandeid täidab keskkonnaminister. Kaardikeskuse tegevusaladeks on olnud kartograafilised, sealhulgas fotogramm-meetrilised tööd ja geodeetilised tööd.

Keskkonnaminister Siim Kiisler kommenteeris, et kaardikeskuse tegevus lõpetatakse, kuna viimase paari aasta jooksul on asutuse peamiseks töövaldkonnaks jäänud fotogramm-meetriline kaardistamine ehk stereokaardistus.

Kuna maa-amet teeb ka ise stereokaardistust ja vastav kompetents on olemas, on otstarbekas Kaardikeskuse tegevuse lõpetamisega viia stereokaardistus koos vajalike ressurssidega täielikult üle maa-ametisse.

Kaardikeskus on olnud turul pikka aega ainuke stereokaardistuse pakkuja ja enamjaolt on teenuse tellijaks olnud maa-amet.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel