Mõnikord jääb sõnadest väheks. Kui sobivat emotsiooni ei leia isegi olemasolevate emotikonide seast, on võimalus need sümboolse tasu eest osta rahvusvaheliselt standarditeühingult Unicode Consortium, teatab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Eesti õpilaste teadmised ühiskonna ja kodanikurollide kohta on paranenud, kuid eesti ja vene õppekeelega noorte hulgas on siin väga suured erinevused. Samas ei usalda noored ajakirjandust ega kipu olema poliitiliselt aktiivsed. Poliitilise aktiivsuse osas on vene õppekeelega noored aktiivsemad kui eesti teismelised.

Kas lastega jalgsi poes käimine on kangelastegu või normaalsus? Millal on okei osta laps ära magusaga? Kui sujuvalt toimub vahetus emapuhkuselt isapuhkusele? ERR palus kahel lapsepuhkusel oleval Tartu ja Tallinna isal pidada päevikut ja arutleda isapuhkuse teemal.

Eestis on suuremate kaubanduskeskuste ees kuuseplatsid juba püsti pandud ja kes tahab, saab omale juba jõulupuu – või ka mitu – koju viia. Aga millise hinna eest kuuse või nulu tänavu jõuludel kätte saab, ehk on kasulikum osta e-poest? Uurisime jõulupuude müüjatelt sedagi, kas teisel advendil ostetud kuusk jõululaupäevani vastu peab?

Reformierakonna auesimees Siim Kallas ütles 7. detsembril ilmunud intervjuus ERR-i veebiuudistele , et sisepingete tõttu Reformierakonnas tuleks korraldada parteis suvel 2018 uued juhivalimised, et erakond saaks valimistele minna ühtsena, mis suurendaks võiduvõimalusi.

