Avatud Eesti Fondi arutelusari Venemaa Hääled laseb kolmapäeval kõlada Rootsi välispoliitikaeksperdil Olof Ehrenkronal ning kolmel tuntud vene ajakirjanikul: Andrei Lošakil, Maria Eismontil ning Sergei Smirnovil. Mõttevahetus keskendub lähenevatele presidendivalimistele Venemaal märtsis 2018 ning on otseülekandes jälgitav ERR.ee vahendusel kell 13.

Sissejuhatava ettekande teeb pikaajalise kogemusega poliitikavaatleja ning -ekspert Olof Ehrenkrona, kes aastatel 2006-2014 töötas Carl Bildti vanemnõunikuna Rootsi välisministeeriumis ning juhtis Rootsi peaministri kabineti poliitikaplaneerimise osakonda aastatel 1991-1994. Praegu on Mõõduka Koalitsioonipartei ridadesse kuuluv Ehrenkrona Rootsi konsul Ahvenamaal ning kirjutab regulaarselt Rootsi ühes suuremas päevalehes Svenska Dagbladet. Oma ettekandes keskendub Ehrenkrona Vene presidendivalimiste mõjule Euroopas, pöörates erilist tähelepanu Põhjala riikide ning Baltimaade suhetele Venemaaga.

Avaettekandele järgneb vestlusring, kus osalevad kolm nimekat Vene ajakirjanikku. Sergei Smirnov on vene punkrockbandi Pussy Riot liidrite Maria Aljohhina ja Nadežda Tolokonnikova asutatud alternatiivse infoportaali MediaZona peatoimetaja. MediaZona keskendub eeskätt erinevatele õiguslikele probleemidele, kohtulahenditele ja karistussüsteemile Venemaal. Uuriv ajakirjanik Maria Eismont kirjutab praegu päevalehes Vedomosti. Kolmas panelist Andrei Lošak on tuntud nii kirjutava ajakirjaniku kui teleajakirjanikuna (NTV, Dožd), infoportaali Takie Dela asutaja ja peatoimetajana (2015-2016); lisaks on Lošak 2015. aastal vene parima dokseriaali auhinna võitnud “Reis Peterburist Moskvasse: eriline teekond” autor. Vestlust juhib aastast Eestis elav ajakirjanik ja ühiskonnategelane Artemi Troitski.

Avatud Eesti Fondi Venemaa Häälte vestlussarjas on tegu juba kuuenda üritusega sel aastal. „Peame väga oluliseks, et meie kaasabil saab olukorrast Venemaal kuulda ilustamata ning sõltumatutest otseallikatest. Arutelusarja üks eesmärk on alati olnud juhtida tähelepanu demokraatlike väärtuste ja inimõiguste olukorrale,” märkis Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.

Venemaa Hääled on Avatud Eesti Fondi arutelusari, mis lahkab ühiskondlikku ja poliitilist olukorda Venemaal tuntud Vene mõtlejate, ühiskonnategelaste ja inimõiguslaste käsitluses. Arutelude eesmärk on tutvustada erinevaid vaateid Venemaa tegelikkusele ja luua kõlapinda ka arvamustele, mis Venemaa ametlikes infokanalites kajastamist ei leia.

Venemaa Häälte otseülekannet saab kell 13-15 jälgida ERR.ee vahendusel. Ürituse töökeeled on inglise ja vene keel, ülekandel puudub sünkroontõlge.