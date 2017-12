Eesti õpilaste teadmised ühiskonna ja kodanikurollide kohta on paranenud, kuid eesti ja vene õppekeelega noorte hulgas on siin väga suured erinevused. Samas ei usalda noored ajakirjandust ega kipu olema poliitiliselt aktiivsed. Poliitilise aktiivsuse osas on vene õppekeelega noored aktiivsemad kui eesti teismelised.

Kas lastega jalgsi poes käimine on kangelastegu või normaalsus? Millal on okei osta laps ära magusaga? Kui sujuvalt toimub vahetus emapuhkuselt isapuhkusele? ERR palus kahel lapsepuhkusel oleval Tartu ja Tallinna isal pidada päevikut ja arutleda isapuhkuse teemal.

Surve Narva linnavõimudele tänavanimede muutmiseks tugevnes pärast seda, kui Põhjarannik juhtis 2002. aastal avalikkuse tähelepanu sellele, et Narvas kannavad paljud tänavad endiselt Eesti Vabariigi vastu võidelnud ja süütute inimeste mõrvadega seotud punarevolutsionääride nimesid. Sellest said innustust ka ühiskondlike liikumiste ja organisatsioonide esindajad, kes esitasid üleskutsed enamlaste nimesid kandvate tänavate nimede muutmiseks, ent Narva volikogu saadikud ei söandanud toona oma valijate ajaloomälu häirima hakata.

"Lihtsalt niisama tänavaid ümber nimetada pole normaalne, selleks peab põhjus olema," nõustus Liimets. "Aga põhjus on see, et nad saatsid lihtsalt niisama inimesi surma. Ja sellepärast ongi vaja selgitustööd teha."

"Selleks kulub ligi kaks kuud," oletas Liimets. Ta märkis, et samal ajal tuleb teha ka selgitustööd, kuna nimekomisjoni liikmed on juba väljendanud seisukohta, nagu polevat Tiimanni ja Daumani kuritegude kohta mingeid tõendeid.

"Täielikku analüüsi ma teinud ei ole, kuid arvan, et hukatuid oli üle 100 inimese. Kui maha lasti vastaseid, siis seda võib veel kuidagi mõista, kuid selles nimekirjas on ka kuus nime, millel juures sõnad "kahtlane inimene". Inimesi lasti maha igasuguse uurimise ja kohtuta," rääkis Liimets Raadio 4 eetris.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel