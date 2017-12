Täpsemalt on võitjaks Venezuela Rahvuskogu (Julio Borges) ning inimõigusorganisatsiooni Foro Penal Venezolano poolt üles märgitud kõik poliitvangid, nende hulgas Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos ja Andrea González.

Auhinna andis üle Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani.

Tajani märkis oktoobri lõpus auhinna saajaid välja kuulutades, et selle otsusega kinnitatakse taas kord toetust demokraatlikult valitud Venezuela Rahvuskogule ning tunnustatakse ka kõiki, kes on ebaõiglaselt vangistatud oma arvamuse avaldamise eest.

"See auhind läheb kõigile venezuelalastele," ütles istungitesaalis EP president Antonio Tajani. Tema sõnul tuleb Venezuelas taastada vabad valimised.

"Möödunud nädalavahetusel otsustas president Maduro omavoliliselt keelata peamiste opositsioonierakondade osalemise presidendivalimistel. Selline olukord ei saa jätkuda. Venezuela peab naasma demokraatia, väärikuse ja vabaduse juurde," rääkis Tajani.

Auhinna võtsid vastu opositsiooniliider Julio Borges ja Caracase endine linnapea Antonio Ledezma.

Borges ütles, et tunnustus on kogu rahvale. "Sahharovi auhind on tunnustus emadele, kes nälgivad oma laste päästmise nimel. See on mõeldud lastele, kes sobravad prügis, et leida näljale leevendust. See on mõeldud vanuritele, kes surevad ravimite puuduse tõttu," lausus ta.

"Näljast on saanud poliitilise süsteemi osa. Venezuela elanikest 75 protsenti on viimase aasta jooksul kaotanud kehakaalust 10 kilo," lisas humanitaarabi palunud Borges.

Rahvuskogu juht rõhutas, et Euroopa Liidul ja maailmal tuleb hoolega jälgida eelseisvaid Venezuela presidendivalimisi.

Euroopas eksiilis viibiv Caracase linnapea Ledezma pühendas auhinna kõigile leinavatele Venezuela peredele. "Me ei ihka kättemaksu, vaid õiglust ja rahu," märkis ta.

Ledezma lisas, et Sahharovi preemia annab Venezuela rahvale jõudu võidelda edasi demokraatlike väärtuste ja põhimõtete eest.

Vasakpoolse diktatuurirežiimi poolt valitsetud Venezuela on viimastel aastatel olnud poliitilises ja majanduskriisis ning poliitvange on seal inimõigusorganisatsioonide andmetel üle kuuesaja.

Sahharovi auhind mõttevabaduse eest on oma nime saanud vene füüsiku ja Nobeli rahupreemia laureaadi Andrei Sahharovi (1921–1989) järgi. Inimõiguste ja põhivabaduste eest seisvad inimesi ja organisatsioone on Euroopa Parlament pärjanud alates 1988. aastast.

Tunnustusega kaasneb auhinnaraha 50 000 eurot.

Kandidaate võivad esitada fraktsioonid või vähemalt 40 Euroopa Parlamendi liiget.

Näiteks 2011. aastal pälvis preemia Tuneesia juurviljamüüja Mohammed Boazizi, kelle enesepõletamine algatas Araabia kevade sündmused. Järgnenud aastal said auhinna kaks Iraani aktivisti - Jafar Panahi ja Nasrin Sotoudeh.

2013. aastal sai preemia Pakistani koolitüdruk Malala Yousafzai, kes võitleb tütarlaste õiguse eest haridusele ja on avalikult kirjutanud tüdrukute olukorrast islamiäärmuslikus ühiskonnas.

2014. aasta auhind anti Kongo Demokraatliku Vabariigi günekoloogile Denis Mukwegele tema tegevuse eest naiste õiguste kaitsmisel.

2015. aasta Sahharovi auhind läks Saudi Araabia blogijale Raif Badawile ning eelmise aasta auhind läks kahele Iraagist pärit Jeziidi naisele, kellel õnnestus äärmusrühmituse ISIS käest põgeneda ning kellest on hiljem saanud mainekad inimõiguslased.