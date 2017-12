Eesti õpilaste teadmised ühiskonna ja kodanikurollide kohta on paranenud, kuid eesti ja vene õppekeelega noorte hulgas on siin väga suured erinevused. Samas ei usalda noored ajakirjandust ega kipu olema poliitiliselt aktiivsed. Poliitilise aktiivsuse osas on vene õppekeelega noored aktiivsemad kui eesti teismelised.

Kas lastega jalgsi poes käimine on kangelastegu või normaalsus? Millal on okei osta laps ära magusaga? Kui sujuvalt toimub vahetus emapuhkuselt isapuhkusele? ERR palus kahel lapsepuhkusel oleval Tartu ja Tallinna isal pidada päevikut ja arutleda isapuhkuse teemal.

Kogu teelõigule ehitatakse keskpiirdega 2+2 sõidurajaga maantee, Mustla liiklussõlm ja sillad üle Pirita ning Lintsi jõe. Samuti on teelõigule kavandatud kaks puhkekohta ja üks ulukite läbipääsuks mõeldud ökodukt. Ristumised kõrvalmaanteede ja kohalike teedega on eritasandilised.

Ardu–Võõbu vaheline 11 kilomeetri pikkune lõik on üks osa Kose–Mäo neljarajalisest maanteelõigust. Ehitus algab 2018. aasta esimeses kvartalis ning kestab 32 kuud. Uus teelõik on projekteeritud kiirusele 120 kilomeetrit tunnis.

