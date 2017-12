"Päästeameti statistika põhjal sai selgeks, et kortermajade põlengud toimuvad sagedasti Tallinnas ja Ida-Virumaal. Seega on oluline osa kampaaniast sel korral ka vene keeles," põhjendas päästeameti otsust ameti kommunikatsiooninõunik Lauri Kool.

Kui suur on kampaania maksumus, ei osanud Kool öelda. Tema sõnul telliti kampaania läbi meediaagentuuri ning PBK on vaid üks paljudest kanalitest.

"Kanaliteks on kõik kirjutav press (ka venekeelne), portaalid, raadiotest rahvusringhäälingu kanalid, erajaamadest Elmar, Narodnoje raadio, Ruskoje raadio, Telejaamadest näitavad kampaaniaklippi ERR ja erakanalid (Kanal2, TV3, ja ka PBK). Saatelõike on olnud ka Terevisioonis, Subbotejas. Suur roll on sotsiaalmeedial. Oluline on jõuda sihtrühmani, et ennetata õnnetusi, päästa inimelusid ja vara," loetles Kool.

Kooli sõnul kestab kampaania 8. jaanuarini. Kampaania tegevused - tulekustutite paigaldamine, kontrollid trepikodades jne toimuvad aasta esimestel kuudel.

Teisipäeval tegi meediaekspert Raul Rebane ettepaneku lõpetada võimalikult kiiresti igasugused rahaeraldised Venemaa telekanalitesse eesotsas PBK-ga.

Rebane tutvustas Postimehes Ukraina Kriisikommunikatsiooni Keskuse teadlaste poolt tehtud uuringut, milles analüüsiti Venemaa tähtsamate telekanalite PBK, RTR-i ja NTV uudiste ja poliitikasaateid aastatel 2014 ja 2017. Uuringus jõuti järeldusele, et 83 protsenti teisi riike puudutavatest lugudest on Vene meedias negatiivsed, Eesti puhul oli vastav näitaja 82.

"Uuring annab tugevad argumendid, et lõpetada kaua vindunud rumalus, et Tallinn ostab eetriaegu PBK-lt. /.../ Argument, et sinna ostetavate saadete sisu ei ole ju Eestile ohtlik, on olemuslikult vale. Sama tähtis kui tekst, on kontekst, kuhu see tekst satub," kirjutas Rebane.

Ka kaitsepolitsei aastaraamatutes on PBK-d korduvalt välja toodud kui Eesti-vaenulikku telekanalit.