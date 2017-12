Leht: Juncker võib taas sattuda vana Luksemburgi skandaali keerisesse

Ajalehe The Times teatel võib Euroopa Komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit oodata ees uus kriminaaluurimine ja süüdistused, mis on seotud aastatetaguse juhtumiga, kui ta oli veel Luksemburgi peaminister.

Junckerit võidakse nimelt süüdistada selles, et tema ametnikud esitasid vande all valeandmeid seoses juhtumiga, mis puudutas väidetavat pealtkuulamist rohkem kui kümme aastat tagasi, kui taoli Luksemburgi peaministriks, kirjutab leht.

Timesi allikate kohaselt algatas Luksemburgi kohtunik Eric Schammo kriminaaluurimise, millega soovitakse jõuda selgusele, kas Junckeri heaks töötanud ametnikud jätsid 2012. ja 2013. aastal esitamata osa informatsiooni salaja tehtud helisalvestuse kohta ja varjasid seega Junckeri väidetavat seotust ebaseadusliku pealtkuulamisega.

Tollane pealtkuulamisskandaal puudutas otseselt peaminister Junckeri poliitilist tulevikku. Juncker ise eitas kõiki tema vastu esitatud väiteid. Juhtum puudutab hetkel otseselt Luksemburgi julgeolekuteenistuse (SREL) endist juhti Marco Mille'i, kes on endiselt kohtu all seoses ebaseadusliku pealtkuulamisega.

Viimaste kahtlustuste keskmes on Mille'i poolt mikrofoniga käekella abil tehtud salvestus Mille'i ja Junckeri vestlusest 2007. aastal. Tegemist on olulise tõendiga Mille'i ja kahe tema kaasosalise vastu, keda süüdistatakse Loris Mariotto nimelise mehe pealtkuulamises. Mariotto oli esitanud kummalisi väiteid, justkui oleks Luksemburgi suurhertsogi perekond seotud 1980. aastatel toimunud terrorirünnakutega. Nimetatud plahvatustes keegi surma ei saanud, kuid nende sooritajaid pole kunagi tabatud ja juhtumiga seoses levib Luksembrugis rohkelt erinevaid vandenõuteooriaid.

Mille'i väitel on Junckeri ametnikud esitanud salvestusest versiooni, kust on välja jäetud osad, mis justkui viitavad sellele, et Juncker oli Mariotto pealtkuulamisest teadlik ja selle jaoks loa andnud. Seda väidet on Juncker, kes ka ise Mille'i isetegevusliku pealtkuulamise ohvriks langes, alati eitanud.

Kokkuvõtlikult võib juhtumi areng tähendada seda, et 63-aastane Juncker võib sattuda skandaalikeerisesse Euroopa Liidu jaoks väga kriitilisel ajal.