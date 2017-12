Mulgi Õuna omanikeringi kuulub kolm eestlast ja üks omaanlane

Seni tõendamata päritoluga õunte müümise tõttu politsei huviorbiiti sattunud osaühing Mulgi Õun kuulub kahele ettevõttele, kelle omanikud on Paavo Otsus, Siim Kabrits, Eva Maran ning Omaani kodanik Amer Awadh Salim Al Rawas.

Mulgi Õuna möödunud aasta tegevusaruanne on lakooniline: osaühingu peamiseks tegevusalaks on põllumajandussaaduste tootmine, töötlemine ja müük. Käive oli eelmisel aastal kõigest 23 eurot, see oli ühtlasi ka kasuminumber. Tööjõukulud puudusid.

Sarnane oli ettevõtte majandustegevus ka varasemal kahel aastal, kus käive ja kasum olid võrdsed ning jäid 11-14 euro vahemikku.

Mulgi Õunast 50 protsenti kuulub osaühingu Aran PM kaudu marjakasvatajana tuntud Paavo Otsusele. Aran PM on tegevusalana märkinud muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatuse. Erinevalt Mulgi Õunast on sellel viie töötajaga ettevõttel ka arvestatav majandustegevus: eelmisel aastal oli käive ligi 216 000 eurot ja kasum üle 144 000 euro. Aran PM on tegutsenud ligi kuus aastat.

Paavo Otsus on osanik veel neljas ettevõttes ja kuulub lisaks ka näiteks aiandusvaldkonna ettevõtjaid ning haridus- ja teadusasutusi ühendava Eesti Aiandusliidu juhatusse, olles ka selle aseesimees.

Tänavu oli Otsus ka üks kandidaate tiitlile "Aasta põllumees 2017". Kuigi tiitliga pärjati teist kandidaati, pälvis Otsus hääletusel rahvapõllumehe aunimetuse.

Kabrits on rohkem tuntust kogunud poliitikuna

Ülejäänud 50 protsenti Mulgi Õunast kuulub saagikoristusjärgsetele tegevustele keskendunud Chaga OÜ-le, mille mullune käive oli ligi 391 000 eurot ja kasum ligi 37 000 eurot.

Chaga omanikeringis on veidi üle 10-protsendilise osalusega Omaani kodanik Amer Awadh Salim Al Rawasi ja ligi 90 protsendiga osaühing Nordic Herbs, milles omakorda on Alistar Consulti kaudu 60-protsendiline osalus Siim Kabritsal ja Maran Solutionsi kaudu 30-protsendiline osalus Eva Maranil.

Isamaa ja Res Publica Liidu liige Siim Kabrits, kelle osalus Mulgi Õunas on Chaga kaudu 27 protsenti, kuulus aastatel 2011-2014 riigikokku ja oli ka eelmise Tallinna volikogu liige.

Eelmise aasta sügisel rääkis Kabrits "Ringvaates," kuidas müüb Eesti õunu Poola ja Saksamaale, kus ollakse küll suured õunakasvatajad, kuid konkurentsieelise annab Eesti võimalus maheõunu kasvatada.

Maran on osalenud mitmes äridelegatsioonis

Eva Maran, kellele kuulub Mulgi Õunast Chaga kaudu 13,5 protsenti, on ka kaubavedudega maanteel tegeleva Maran Solutions OÜ omanik. Sel ettevõttel on hetkel üleval 93-eurone maksuvõlg ning mullu jäi firma 11 000 eurot ületava käibe juures üle 5400 euroga kahjumisse.

Maran on mitmel korral kuulunud ka Eestit välisriikides tutvustanud äridelegatsioonide koosseisu.

Politsei on algatanud Mulgi Õuna suhtes kriminaalmenetluse, sest novembris kaubanduskeskustesse müügile jõudnud "Kuldreneti" ja "Reneti" nime kandnud õunte päritolumaaks oli märgitud Eesti, kuid piisavat tõendusmaterjali ettevõte nende päritolu kohta ei esitanud.

Kumbki õunasort ei sarnanenud Eestis tuntud renettõuntega ning neid polnud ka Polli aiandusuuringute keskuse 400 õunasordi seas.

Põllumajandusamet on kahtlustest teavitanud ka tarbijakaitseametit.