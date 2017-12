Abbas: rahu eeldab Jeruusalemma tunnustamist Palestiina pealinnana

Eesti õpilaste teadmised ühiskonna ja kodanikurollide kohta on paranenud, kuid eesti ja vene õppekeelega noorte hulgas on siin väga suured erinevused. Samas ei usalda noored ajakirjandust ega kipu olema poliitiliselt aktiivsed. Poliitilise aktiivsuse osas on vene õppekeelega noored aktiivsemad kui eesti teismelised.

Kas lastega jalgsi poes käimine on kangelastegu või normaalsus? Millal on okei osta laps ära magusaga? Kui sujuvalt toimub vahetus emapuhkuselt isapuhkusele? ERR palus kahel lapsepuhkusel oleval Tartu ja Tallinna isal pidada päevikut ja arutleda isapuhkuse teemal.

Jeruusalemma staatus on aastakümneid kestnud Iisraeli-Palestiina konflikti keskmes ning avaldust, mille Trump 6. detsembril tegi, peetakse USA selgeks asumiseks vaidluses Iisraeli poolele. Lisaks tekitas see kartusi verevalamise ägenemisest.

OIC riigid "on siin, et öelda "peatu!" türanniale", lisas Çavuşoğlu.

Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu ütles varem kolmapäeval toimunud OIC välisministrite kohtumisel, et USA otsuse eesmärk on "seadustada Iisraeli katse okupeerida Jeruusalemm".

"Iisrael on okupatsiooniriik. Lisaks on Iisrael ka terroririik," lisas Erdogan.

Abbasi sõnul oli Trumpi otsus "kuritegu" ja "provokatsioon", mis ähvardab maailmarahu. Tema arvates on Trumpi otsuse järel vaja rakendada lisameetmeid, et kaitsta Jeruusalemma mitmeusulist identiteeti.

