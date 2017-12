OIC tegi avalduse seoses USA presidendi Donald Trumpi laialdast hukkamõistu pälvinud otsusega tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

"Ida-Jeruusalemm on Palestiina riigi pealinn," teatas OIC pärast erakorralist tippkohtumist Türgis, kutsudes "kõiki riike tunnustama Palestiina riiki ja Ida-Jeruusalemma selle pealinnana".

Trumpi otsus "juriidiliselt ei kehti" ning selle eesmärk on "sihipäraselt õõnestada kõiki rahupüüdlusi", andes hoogu "äärmuslusele ja terrorismile", seisis tippkohtumise lõppavalduses.

Abbas: rahu eeldab Jeruusalemma tunnustamist Palestiina pealinnana

Rahu ja stabiilsus saavad tekkida vaid siis, kui Jeruusalemma tunnustatakse Palestiina pealinnana, ütles Palestiina omavalitsuse president Mahmoud Abbas kolmapäeval.

"Jeruusalemm on ja jääb igaveseks Palestiina pealinnaks... Ilma selleta ei saa olema mingit rahu, ei mingit stabiilsust," rõhutas Abbas Islamikoostöö Organisatsiooni riikide tippkohtumisel.

Riigid, kes aktsepteerivad Palestiina riigi loomist sätestava niinimetatud kahe riigi lahendust, peaksid tunnustama Palestiinat riigina, ütles ta.

USA presidendi Donald Trumpi otsus tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana on "kingitus... sionistlikule liikumisele", lausus Abbas.

Trump käitus, nagu ta "oleks ära andnud Ameerika linna", lisas Palestiina president.

Palestiinlased ei aktsepteeri enam USA mis tahes rolli Palestiina-Iisraeli rahuprotsessis, märkis Abbas, kelle hinnangul peaks rahukõnelusi vahendama ÜRO.

Abbasi sõnul oli Trumpi otsus "kuritegu" ja "provokatsioon", mis ähvardab maailmarahu. Tema arvates on Trumpi otsuse järel vaja rakendada lisameetmeid, et kaitsta Jeruusalemma mitmeusulist identiteeti.

Erdogan ärgitab tunnustama Ida-Jeruusalemma Palestiina pealinnana

Türgi president ärgitas kolmapäeval maailma tunnustama Ida-Jeruusalemma "Palestiina pealinnana".

"Ärgitan riike, kes väärtustavad rahvusvahelist õigust ja õiglust, tunnustama Jeruusalemma okupeeritud osa Palestiina pealinnana," lausus Erdoğan Islamikoostöö Organisatsiooni tippkohtumisel Istanbulis.

Islamiriigid "ei loobu iialgi" sellest nõudmisest, rõhutas ta.

"Iisrael on okupatsiooniriik. Lisaks on Iisrael ka terroririik," lisas Erdogan.

Saudi Araabia: Ida-Jeruusalemm on Palestiina õiguspärane pealinn

Iisraeli annekteeritud Ida-Jeruusalemm on Palestiina õiguspärane pealinn, teatas omakorda Saudi Araabia kuningas.

"(Saudi Araabia) kuningriik on ärgitanud lahendama poliitiliselt piirkondlikke kriise, milleks on ennekõike Palestiina konflikt ja eesmärk taastada Palestiina rahva legitiimsed õigused, kaasa arvatud õigus rajada oma iseseisev riik, pealinnaga Ida-Jeruusalemm," ütles Salman.

Kuningas tegi avalduse kuningriigi konsultatiivnõukogus ajal, mil Istanbulis käib 57-riigilise Islamikoostöö Organisatsiooni (OIC) tippkohtumine. OIC istungil arutatakse ühisvastust USA presidendi Donald Trumpi otsusele tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

Saudi kuningas kordas hukkamõistu Trumpi otsuse aadressil, öeldes, et see on "äärmuslikult erapoolik palestiina rahva õiguste suhtes Jeruusalemmas, mis on tagatud rahvusvaheliste resolutsioonidega".

Saudi Araabia põlisvaenlase Iraani president Hassan Rouhani vihjas oma kõnes aga Washingtoni araabia liitlastele.

"Mõned meie piirkonna riigid teevad Palestiina saatuse otsustamisel koostööd Ühendriikide ja sionistliku režiimiga," ütles ta.

Erakorralise kohtumisele kogunes ligi 60 riigijuhti

Istanbulis kohtusid kolmapäeval 57 islamiusu enamusega riigi juhid, kes arutavad vastust USA presidendi Donald Trumpi otsusele tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

Islamikoostöö Organisatsiooni (OIC) tippkohtumiselt oodati seni jõuliseimat islamimaailma ühisvastust Trumpi sammule.

Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu ütles varem kolmapäeval toimunud OIC välisministrite kohtumisel, et USA otsuse eesmärk on "seadustada Iisraeli katse okupeerida Jeruusalemm".

OIC riigid "on siin, et öelda "peatu!" türanniale", lisas Çavuşoğlu.

Jeruusalemma staatus on aastakümneid kestnud Iisraeli-Palestiina konflikti keskmes ning avaldust, mille Trump 6. detsembril tegi, peetakse USA selgeks asumiseks vaidluses Iisraeli poolele. Lisaks tekitas see kartusi verevalamise ägenemisest.