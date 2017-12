Reformierakonna esimees Hanno Pevkur kinnitas ERR-ile antud usutluses, et tema enam uuesti erakonna esimeheks ei kandideeri ning et erakonna uus esimees võiks selguda jaanuari asemel enne vabariigi aastapäeva.

"Kui ma olen teinud Kajale ettepaneku kandideerida erakonna esimeheks, ju see tähendab siis seda, et ma ise ei kandideeri," sõnas Pevkur.

Kuigi Kaja Kallas ütles Delfile, et Pevkuri tänane avaldus tuli talle üllatusena, kinnitas Pevkur ERR-ile, et ta rääkis enne oma ettepaneku avalikustamist ka Kaja Kallase endaga.

ERR-i küsimusele, et kui Kallas saabki erakonna esimeheks, siis kas ta peaks ennetähtaegselt Euroopa Parlamendist lahkuma ja Eestisse naasma, vastas Pevkur, et seda peab otsustama Kaja Kallas ise.

"See on Kaja otsus. Loomulikult on hea kui erakonna juht on Eestis, aga seal on mitmed inimlikud faktorid - Kajal on ju laps Brüsselis koolis. Aga kõigepealt peab Kaja ise ütlema, et ta kandideerib erakonna esimeheks."

"Me oleme viimase kuu-pooleteise jooksul näinud, et ebamõistlikku ussitamist on liiga palju olnud."

ERR-i küsimusele, miks Pevkur eelistab erakonna järgmiseks esimeheks Kaja Kallast, aga mitte näiteks Jürgen Ligi või Urmas Paeti, vastas Pevkur, et see on tema valik.

"Minu valik. Loomulikult, ka Urmas ja Jürgen on tugevad ja on teisi veel. Nagu politoloogid ütlevad, Reformierakonnal on kõige pikem pink, olen sellega sada protsenti päri. Näen Kajale suurt toetust erakonnas ja kuna ka Kaja on ise öelnud, et ta soovib Eesti sisepoliitikasse tagasi tulla, siis praegu on selleks võimalus."

Pevkur tunnistas, et tema taandumise taga on sisemised vastuolud Reformierakonnas, mis takistavad erakonnal valimistele ühtse meeskonnana minekut ning avaldaks seeläbi halba mõju ka valimistulemustele.

"Me oleme viimase kuu-pooleteise jooksul näinud, et ebamõistlikku ussitamist on liiga palju olnud. On olnud ebatarvilikke spinne ja meediakajastust. Kuigi meil faktiliselt läheb reitingutes ju hästi, siis head ja mõnusat tööõhkkonda pole."

Kui Reformierakond tahab valimisi võita, siis katkise erakonnana neid Pevkuri kinnitusel võita ei ole võimalik.

"Reformierakonnal ei ole võimalik edasi minna teistmoodi, kui tuleb tõmmata kriips vahele ja teha restart."

"Selleks, et Eesti saaks parema valitsuse kui meil täna on, ei saa ühelgi poliitikul olla oma toolist kinni hoidmist. Poliitika on meeskonna mäng ja mina näen täna seda, et Reformierakonnal ei ole võimalik edasi minna teistmoodi, kui tuleb tõmmata kriips vahele ja teha restart. Mingit teist valikut ei ole."

Pevkuri sõnul erakonna juhatuse ja juhi valimisi jaanuaris korraldada siiski ei jõua, nagu ta eelmisel nädalal välja pakkus.

"Mina erakonna juhina ei saa lubada, et erakonna siseelu on järgmised seitse kuud põhiteema, mitte Keskerakonna juhitava valitsuse möödapanekud. Seda, et teeme valimised jaanuaris, peame ilmselt korrigeerima. Aga ma väga loodan, et enne Eesti Vabariigi aastapäeva on asi klaar."

Pevkuri sõnul peavad pettuma kõik need, kes loodavad tema poliitikast lahkumist.

"Pean neile valmistama pettumuse, sest jään Eesti poliitikasse edasi ja kandideerin järgmistel riigikogu valimistel. Euroopa Parlamendi valimistel ma kandideerida ei plaani."