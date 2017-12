Hanno Pevkur on teinud ettepaneku koonduda teie selja taha, et minna ühise meeskonnana vastu riigikogu valimistele. Selleks et teid toetada, on eelduseks, et ka ise tahate esimeheks hakata. Kas võtate tema pakkumise vastu?

Kõigepealt see oli muidugi suhteliselt ootamatu ja tänan Hanno Pevkurit selle toetuse eest ja ma arvan, et mis on ka õige - me peame kõigepealt minema ühtse meeskonnana riigikogu valimistele, aga meil omakeskis arutelu seisab ees alles 20. detsembril. Selles osas, et kas ja millal valimised tulevad. Leian, et praegu on vaja uurida ka teistelt, juhatuse liikmete käest, kas teistelt peale Pevkuri on toetust.

Olukord muutub tundidega, on erinevaid avaldusi ja toetajaid lisandub. Kas on võimalik, et juba täna õhtul jõuate otsusele?

Selles osas on ju minu otsus, et kui inimesed toetavad olen valmis vastutust võtma, aga tahan, et ma teaksin, kas inimesed mind toetavad, peaksin ikkagi kõigepealt inimestega rääkima. Ilmselgelt pole mul olnud aega praegu seda teha.

Kes need inimese on, kelle toetust ootate? Kelle oma konkreetselt?

Erakonna liikmed, kindlasti erakonna juhatus, ka piirkondlikud organisatsioonid, mida nad sellest asjast üldse arvavad. Kui me räägime sellest, et erakond peab minema ühtse meeskonnana riigikogu valimistele vastu, siis on kindlasti oluline, et kõik oleksid paadis.

Aga kui te siiski otsustate, et kandideerite, kas olete valmis mandaadist Euroopa Parlamendis loobuma?

Nagu ma ütlesin, kõik asjad on siin läinud väga kiiresti, kõik asjad, küsimus, milles niipalju "kuisid" sees, ei saa vastata.