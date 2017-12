Kas lastega jalgsi poes käimine on kangelastegu või normaalsus? Millal on okei osta laps ära magusaga? Kui sujuvalt toimub vahetus emapuhkuselt isapuhkusele? ERR palus kahel lapsepuhkusel oleval Tartu ja Tallinna isal pidada päevikut ja arutleda isapuhkuse teemal.

Ajalehe The Times teatel võib Euroopa Komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit oodata ees uus kriminaaluurimine ja süüdistused, mis on seotud aastatetaguse juhtumiga, kui ta oli veel Luksemburgi peaminister.

Korruptsioon on Ukrainas süsteemne ja igapäevane probleem, mis pidurdab reformide elluviimist ja õigusriigi põhimõtete juurutamist Ukrainas, mõjutades seeläbi otseselt õigusriigi ja majanduse arengut. Korruptsiooni ohjeldamine Ukrainas on EL idapartnerluspoliitika oluline element, seades eesmärgiks kahepoolsete majandussuhete elavdamise EL ja Ukraina vahel, mille olulisteks takistusteks on korruptsioon ja läbipaistmatus, märkis advokaadibüroo.

Projekti eestvedajate ja Eesti Idapartnerluse Keskuse SA koostöös on projekti peaeksperdiks ja sisujuhiks valitud Eerik Heldna, kelle juhtimisel on moodustatud töögrupp politsei- ja piirivalveameti ekspertidest, ülesandega toetada Ukraina Rahvusliku Korruptsioonivastase Büroo mõjutegevusi läbi Ukraina ametnike koolituse ja büroo arendamise.

Euroopa Liidu algatusel ja Taani riikliku arenguagentuuri rahastusel läbiviidava projekti keskseks eesmärgiks on korruptsiooni osakaalu vähendamine Ukrainas, andes edasi sellekohaseid kogemusi ja parimaid praktikaid, mis on leidnud edukat rakendamist Eestis, teatas Nove.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel