Eestisse jõudsid esimesed Eritreast pärit kvoodipagulased

Kas lastega jalgsi poes käimine on kangelastegu või normaalsus? Millal on okei osta laps ära magusaga? Kui sujuvalt toimub vahetus emapuhkuselt isapuhkusele? ERR palus kahel lapsepuhkusel oleval Tartu ja Tallinna isal pidada päevikut ja arutleda isapuhkuse teemal.

Ajalehe The Times teatel võib Euroopa Komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit oodata ees uus kriminaaluurimine ja süüdistused, mis on seotud aastatetaguse juhtumiga, kui ta oli veel Luksemburgi peaminister.

Kokku on Eesti Euroopa Liidu rändekava raames lubanud Kreekast ja Itaaliast ümber paigutada ning Türgist ümber asustada kokku 550 inimest. Türgist on Eesti valmis vastu võtma kokku kuni 160 inimest.

Viimati jõudis Euroopa Liidu rändekava raames ümberpaigutatav pagulaspere Eestisse oktoobri lõpus. Türgist Eestisse saabunud kümneliikmelisse Süüriast pärit pagulasperekonda kuulub kaks vanemat, seitse last ning laste tädi. Üks lastest on täiskasvanud.

Eesti on pidanud Itaaliaga läbirääkimisi alates ümberpaigutamise algusest. Kokkulepet takistas asjaolu, et Itaalia ei nõustunud intervjuude läbiviimisega kohapeal, nagu seda Eesti esindajad teevad Kreekas ja Türgis. Eesti intervjuude läbiviimisel teevad Itaalias koostööd Euroopa varjupaiga tugiameti töötajatega.

Seni on Eestisse ümber paigutatud Süüriast, Iraagist ja Jeemenist pärit kvoodipagulasi. Ka on tegemist esimese korraga, kus Eestisse paigutatakse kvoodipagulasi ümber Itaaliast.

Teisipäeval saabus Itaaliast Eestisse neli eritrealannat, kes paigutati elama Vägeva majutuskeskusesse, ütles BNS-ile sotsiaalministeeriumi pressiesindaja. Ühel naistest on keskharidus ning teistel on haridustee pooleli jäänud. Püsivat töökogemust neil pole.

