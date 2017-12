Eurostat: tööhõive määr Euroopa Liidus on enneolematult kõrge

"Tööhõive pole kunagi olnud nii kõrge nagu see on praegu nii EL-is kui euroalal," teatas Euroopa Komisjon.

Selle aasta kolmandas kvartalis suurenes tööhõive teise kvartaliga võrreldes euroalal 0,4 protsendi ja Euroopa Liidus 0,3 protsendi võrra. Võrreldes möödunud aasta sama ajaga oli aga kasv vastavalt 1,7 ja 1,8 protsenti.

Kolmanda kvartali andmetest ilmneb, et kõige rohkem on tööhõive võrreldes eelnenud kvartaliga kasvanud Eestis, järgnevad Malta ja Horvaatia. Tööga hõivatus on vähenenud ainult Leedus ja Poolas ning jäänud samale tasemele Rumeenias ja Suurbritannias.

Novembri keskel teatas Eesti statistikaamet, et kolmandas kvartalis oli meie tööhõive määr üle 68 protsendi, mis on viimase 20 aasta kõrgeim tulemus.

Employment has never been as high as now in both the EU and the euro area. The number of persons employed increased by 0.4% in the euro area and by 0.3% in the EU28 in the third quarter of 2017 → https://t.co/IYPhuGy0LP pic.twitter.com/96E1ekHjx7