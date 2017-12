Kas lastega jalgsi poes käimine on kangelastegu või normaalsus? Millal on okei osta laps ära magusaga? Kui sujuvalt toimub vahetus emapuhkuselt isapuhkusele? ERR palus kahel lapsepuhkusel oleval Tartu ja Tallinna isal pidada päevikut ja arutleda isapuhkuse teemal.

Ajalehe The Times teatel võib Euroopa Komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit oodata ees uus kriminaaluurimine ja süüdistused, mis on seotud aastatetaguse juhtumiga, kui ta oli veel Luksemburgi peaminister.

Portaali lugejaskonna suurus on peab olema pärast esimest kuut ilmumiskuud vähemalt 10 000 unikaalset külastajat nädalas. Portaalil saab olema täiskohaga peatoimetaja, kes juhib ja planeerib toimetuse tööd ning teeb toimetaja- ja reporteritööd. Peatoimetajal on portaali loomisel kandev roll, lisab kaitseministeerium.

Eesmärgiks on ka meelsuse mõjutamine: "Riigikaitse seisukohalt on oluline töötada sisse suhtluskanalid oluliste sihtrühmadega võimalikuks kriisiolukorraks, kui ägenevad inforünnakud riigikaitsele oluliste inimeste - nagu reservväelased ja nende lähedased - meelsuse mõjutamiseks. Kriisiolukorras võimaldab portaal neil inimestel saada adekvaatset infot."

"Eesti riigile on eluliselt tähtis hoida riigikaitsesse vahetult panustavaid inimesi - kutsealused, ajateenijad, reservväelased, kaitseväelased ja kaitseliitlased - kursis kaitsevaldkonnas toimuvaga. Nende inimeste meediatarbimine on ammu kandunud peamiselt internetti ja oma suhtluskanalitena eelistavad nad sotsiaalmeediat, netiväljaandeid, mobiilirakendusi. Riik peab neid kanaleid aktiivselt kasutama, kaitsevaldkonna asutused peavad olema seal, kus on neile vajalikud inimesed," põhjendab ministeerium meediaportaali vajadust.

Näeme partnerina digitaalse kirjastamise kogemusega ettevõtet, kellel on sisuline huvi kaitsevaldkonna vastu, seisab hanke kirjalduses. Hanke eeldatavaks maksumuseks on märgitud 114 000 eurot.

