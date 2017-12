Meedia: FSB ei leidnud Sobtšaki Ukraina-avaldusest kuriteo tunnuseid

Venemaa seaduste kohaselt on üleskutsed rikkuda riigi territoriaalset terviklikkust kriminaalkorras karistatavad, nendib BBC.

Oktoobris presidendiks pürgimisest teatanud teletäht Sobtšak aga ütles 24. oktoobril toimunud pressikonverentsil, et Krimm kuulub Ukrainale. Tegemist oli tema pressikonverentsi ühe kõige rohkem vastukaja saanud avaldusega.

"Rahvusvahelise õiguse seisukohast on Krimm Ukraina oma. Punkt. Edasi - räägime siis läbi," sõnas ta.

Sobtšakki tabas seepeale suur kriitikalaine ning järgmisel päeval teatas ka Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, et kandidaadi väljaütlemine oli nii "sisult kui ka vormilt" vale. "Krimm on Venemaa Föderatsiooni lahutamatu osa," rõhutas ta.

Samas ei andnud Kreml kuidagi märku, et Sobtšaki vastu peaks seetõttu kriminaalmenetlust alustama. Selleks kutsusid küll üles rahvasaadik Vladimir Žirinovski ja paljud teised, kuid reaalselt Venemaal võimu omavad isikud sellist soovi ei avaldanud.

Venekeelse BBC andmetel asus teemat siiski uurima FSB ning rohkem kui kuu aega hiljem jõuti järeldusele, et mingit seaduserikkumist selle avalduse puhul ei ole.

Samas on selline asjade käik rohkem kui kummaline ning see süvendab mitmete opositsioonipoliitikute kahtlusi, et Sobtšaki kandidatuuril on "valimisetendust silmas pidades" tegelikult Kremli täielik heakskiit. Lisaks juhitakse tähelepanu ka sellele, kuidas Sobtšakil õnnestub riigimeedias küllaltki vabalt eetriaega saada. Sobtšak ise ja Kreml on selliseid väiteid eitanud.

Mitte ükski vähegi mõjukas Vene opositsioonipoliitik, sealhulgas ka Aleksei Navalnõi, keda võimud süüdimõistvale kohtuotsusele viidates kandideerima ei lase, pole Krimmi teemal niivõrd otsekoheseid avaldusi teinud. Ning venekeelse BBC hinnangul pole siin põhjuseks mitte ainult Krimmi problemaatikat puudutavad sisulised küsimused, vaid just see, et mõne teise opositsioonipoliitiku puhul järgneks sellisele jutule kiire ja konkreetne kriminaalmenetlus.