Facebook tõrjus endise töötaja väiteid

Palihapitiya tegi Facebooki-vastase avalduse novembris, kuid see ringles meedias laialdaselt esmaspäeval, vahendas BBC.

Facebook astus ebahariliku sammu ning tegi end kaitsva avalduse.

Facebooki pressiesindaja ütles, et Palihapitiya ei ole töötanud Facebookis enam kui kuus aastat.

"Kui Chamath oli Facebookis, keskendusime me uuele sotsiaalmeediale ning Facebooki kasvatamisele üle kogu maailma. Facebook oli toona praegusest väga erinev ning ettevõtte kasvuga oleme mõistnud, kuidas meie vastutus on samuti kasvanud," selgitas ta.

"Me võtame oma rolli väga tõsiselt ja töötame kõvasti selle parandamise nimel. Me oleme teinud palju tööd ja uuringuid ekspertide ja akadeemikutega, et mõista meie teenuse mõju heaolule ning me kasutame seda oma tootearenduses," lisas Facebook avalduses.

Ettevõte lisas, et teeb märkimisväärseid investeeringuid pigem inimestesse, tehnoloogiasse ja protsessidesse ning on valmis vähendama kasumlikkust selleks, et tagada õigete investeeringute tegemist.

Palihapitiya oli Facebookis kasutajate kasvu valdkonna asepresident, nüüd on ta riskikapitalist.

Ta on üks mitmest mõjukast inimesest, kes on väljendanud muret nn like-kultuuri mõju pärast. Nende hinnangul pöörduvad liiga paljud inimesed sotsiaalmeediasse heakskiidu ja õnnetunde saamiseks.

"Me oleme loonud tööriistad, mis kisuvad lõhki ühiskonna sotsiaalset struktuuri," ütles Palihapitiya.

Facebooki esimene president Sean Parker on väljendanud kahetsust oma rolli eest Facebooki ajaloos. "Vaid Jumal teab, mida see teeb meie laste ajudega," ütles ta USA uudisteportaalis Axios.