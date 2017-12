Piiskop Tihhon: Vene keisripere tapmist asuvad uurima psühholoogiaeksperdid

Kas lastega jalgsi poes käimine on kangelastegu või normaalsus? Millal on okei osta laps ära magusaga? Kui sujuvalt toimub vahetus emapuhkuselt isapuhkusele? ERR palus kahel lapsepuhkusel oleval Tartu ja Tallinna isal pidada päevikut ja arutleda isapuhkuse teemal.

Ajalehe The Times teatel võib Euroopa Komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit oodata ees uus kriminaaluurimine ja süüdistused, mis on seotud aastatetaguse juhtumiga, kui ta oli veel Luksemburgi peaminister.

Kuigi ajaloolased on neid väiteid pidanud tüüpiliseks näiteks vandenõuteooriast ja antisemiitlikust vaenuõhutamisest, on teema uuesti esile kerkinud seoses Vene õigeusu kiriku komisjoniga, mis tsaariperekonna mõrvamise asjaolusid uurib ning mille tõttu alustas ka juurdluskomitee 2015. aastal uut uurimist.

Venemaa viimane tsaar Nikolai II ja tema perekond pandi pärast riigipea troonist loobumist 1917. aastal koduaresti. 1918. aasta 17. juulil lasti ta koos oma naise ja viie lapsega bolševike poolt maha Jekaterinburgis asuva Ipatjevi maja keldris. Venemaal on aga aastakümneid levinud erinevad vandenõuteooriad tsaariperekonna tapmise kohta ning üks neist väidab, et tsaariperekonna tapmist juhtinud bolševik Jakov Jurovski, kes oli väidetavalt juudi päritolu, organiseeris hukkamise "rituaalmõrvana, et hävitada õigeusklikku Venemaad".

Inimõigluslased ja Venemaa juudiorganisatsioonid on juba varem väljendanud oma hämmingut, et võimud vanale andisemiitlikule vandenõuteooriale sellist tähelepanu osutavad.

Inimõiguslased on hämmingus, et vandenõuteooriale ametlikku tähelepanu pööratakse

Moskva ja kogu Venemaa patriarhi kultuurinõukogu esimees Jegorjevski piiskop Tihhon ütles kolmapäeval, et praeguseks on määratud Vene keisripere tapmise motiivide kohta ajaloolis-psühholoogiline ekspertiis.

